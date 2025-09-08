塔巴風球｜九龍灣飛墮水喉擊爆Tesla玻璃　啟德最高陣風達135km/h

香港天文台於昨日（7日）晚上9時20分，發出八號東南烈風或暴風信號，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。今日（8日）凌晨3時30分，天文台位於啟德的測風站，更錄得高達135公里每小時的最高陣風；位處高地的大嶼山昂坪，同一時段亦錄得108公里每小時，讀數仍較啟德為低。



今日凌晨3時45分左右，一輛Tesla電動私家車沿九龍灣啟福道往土瓜灣方向行駛，途至啟德隧道入口前、近前九龍灣展貿中心一條正在興建的行人天橋時，橋上懷疑有不明物件受強風影響，突然飛墮至橋底，剛好擊中該輛Tesla的擋風玻璃。



被擊中的私家車擋風玻璃破裂。(陳永武攝)

私家車司機被玻璃碎濺傷，自行報案求助，救護員到場將傷者送往觀塘聯合醫院治理。就現場所見，該不明物件為一條水喉，原本放置在行人天橋上擬作工程之用，懷疑不堪強風被吹至跌落地面。警方將案件列作「交通意外有人受傷」處理。

被擊中的私家車擋風玻璃破裂。疑為「元兇」的水喉。(陳永武攝)

天文台表示，按照現時預測，塔巴會在未來數小時於香港西南面200公里內掠過，並在廣東西部登陸。除非塔巴採取更接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

啟德於凌晨3時半一度錄得135公里每小時最高陣風。(天文台圖片)

被擊中的私家車擋風玻璃破裂。拖車師傅正協助將車拖走。(陳永武攝)

