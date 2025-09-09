警全港交通執法　將軍澳設路障截殘缺或改裝車　驗車官即場驗車

警方東九龍交通部為打擊殘缺車輛及非法改裝，今日（9日）早上在將軍澳寶順路近景林邨設路障，截停懷疑車輛後由運輸署驗車官即場檢驗，確認問題即時發告票或拖走進一步檢驗。警方提醒巿民要確保車輛結構安全，以免行駛期間甩漏釀意外。



運輸署驗車官即時驗車，檢查客貨車是否有妥善安裝隔貨網。（黃煦緻攝）

警方稱，一般而言，警員在路面如發現車輛殘缺，結構不合符交通條例，會要求司機或車主於指定時間到指定地點處理；若情況嚴重，例如車胎現鋼絲，會拖走到驗車中心進一步處理。另外，警方亦會連同運輸署驗車官在殘缺車輛出現的熱點，或車輛較多的地方設路障，警員目測發現有懷疑殘缺的狀況，會即時截停車輛到路障，交由驗車官即場檢驗。

今日早上10時，警方在將軍澳寶順路近景林邨設路障，主力截查商用車輛，目的是提醒巿民警方會定期檢查，駕駛者必須要注意車輛合符保養規格。

警員目測懷疑泥頭車的「泥擋」損毀，截停進一步了解。（黃煦緻攝）

警方指車輛結構包括車胎、響號、燈、引擎、車牌及車底等部份，驗車官由車輛的內至外、高至低作出檢查。如發現不符合法例規定，便會告知在場警員，由警方發告票，指示往維修。舉例客貨車的隔貨網要固定安裝，但部份司機為方便載貨將它移走，或只用螺絲固定，這都是不合法例規定，因為車輛急煞時有可能導致貨物移位，若撞到司機有機會釀成交通意外。另外若情況嚴重，例如6粒螺絲甩脫了4粒，車胎隨時會甩出，便會移離路面帶往驗車中心。