土瓜灣馬頭圍邨中電車連撞途人及兩車　一女送院亡　另5人受傷

土瓜灣發生致命車禍。今午（9日）約3時35分，盛德街馬頭圍邨停車場內，一輛中電電動私家車接連撞到途人及另外兩車，驚動多人報案。一名姓謝（55歲）女途人頭、腳重創，昏迷由救護車送往廣華醫院搶救後，證實不治。現場另有5人受傷，包括一名男司機、3名乘客（46至58歲）和一名62歲女途人，分別被送到廣華醫院及伊利沙伯醫院救治。送院者包括62歲電動車司機，他報稱不適，被帶上警車後再送院。



現場消息稱，中電電動車沿成德街右轉入邨內時，撞到閘口欄杆，疑誤由出口逆線駛入，先撞到兩名途人，再連撞兩輛停泊於車位的私家車及客貨車。中電車上司機和3名乘客受傷，2名途人1死1傷。警方正調查意外原因。



馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另外兩輛私家車及客貨車。其中一部涉事私家車全車嚴重損毀。（羅日昇攝）

現場所見，意外涉及一輛白色「純電動、零排放」中電電動私家車、一輛黑色私家車及一輛客貨車，其中電動車車頭嚴重損毀，右邊車身凹陷；黑色私家車更全車嚴重損毀，車頭和車尾均變形，儼如廢鐵。

翻查資料，中電在1984年首次為車隊引入電動車，其後亦多次引入不同款式的油電混合車輛或純電動車，供員工外勤及日常運作使用，以節省燃料費用及紓緩路面空氣污染。中電月前曾表示，截至今年4月底，中電的小型車種（如房車Saloon及休旅車SUV）逾八成已轉用電動車。

馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另兩車，造成1死多人傷。電動車司機被警員帶上警車助查。（羅日昇攝）

