新田公路休旅車撞樹嚴重損毀 司機「吹爆波」涉醉駕被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
落馬洲新田公路發生醉駕案。今晚（12日）9時許，一輛休旅車沿新田公路往元朗方向行駛，駛近文天祥公園對開時，懷疑收掣不及撞樹，以及撞毀欄杆，司機所幸沒有受傷，但無法通過酒精呼氣測試，警方經初步調查後將他拘捕，帶返警署作進一步調查。
網上圖片顯示，塌樹攔在慢線及中線位置，受影響範圍約10米乘5米。涉事車輛左前車身嚴重損毀，擋風玻璃破裂，車頭泵把脫落，停在路邊。有消防在現場鋸樹。
警方表示，本周五（12日）晚上9時01分，一輛輕型貨車沿新田公路往元朗方向行駛，當駛近文天祥公園時，懷疑失控撞樹撞毀欄杆。警方接報到場，發現66歲楊姓男司機身上有酒氣，經初步調查，楊男未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。
據了解，涉事車輛車種是休旅車，但相信其行車證上登記為輕型貨車用途。
運輸署一度宣布，受意外影響，新田公路(往元朗方向)近文天祥公園部分行車線已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，隨後解封。
