粉嶺校園欺凌｜4男女學生涉襲擊被捕　15歲男生曾遭索款近萬元

粉嶺發生校園欺凌事件，一名15歲男生在皇后山商場梯間遭4名男女學生欺凌，被摑最少8巴掌。據悉事件發生於暑假前的上學年，事主在恐嚇下先後交出近1萬元予同窗，其間又因故爭執被摑，事主父親得悉後本年7月報警。4名學生先後被捕，均涉「普通襲擊」罪，其中1名15歲男被捕人另涉「以恫嚇方式作出要求」及「盜竊」罪。



一名男學生被2男1女學生包圍，另有一名學生拍片。（讀者提供影片截圖）

據了解，受害男生15歲，與其餘涉事3男1女（13至15歲）為同學。受害人於今年4月至6月期間，遭其中一名男同學於班房內索錢，否則威嚇會傷害他；受害人於此期間先後向該男同學給予1,300元港幣現金及轉賬7,808元人民幣到其微信帳戶。

今年6月10日於上水皇后山商場的後樓梯，受害人與另一男同學為同班女同學的關係起爭執。該男同學慫恿另外兩名男女同學掌摑受害人，而索款男生亦在場旁觀及拍攝。

及後受害人的父親發現兒子有異常的微信轉賬而揭發事件，7月2日報案求助。警方調查後，以「普通襲擊」罪於4月及7月先後拘捕4名男女學生；索款男生另涉「以恫嚇方式作出要求」及「盜竊」罪，案件由大埔警區刑事值日隊跟進。

片末，事主被摑完左面後，再掌摑右面。（讀者提供影片截圖）

《香港01》向涉事學校查詢，聖芳濟各書院回覆稱：「本校早已知悉事件，並已嚴肅跟進及處理。由於事件已經交由警方跟進，故本校未能作出評論，以免影響調查。」