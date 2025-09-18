天水圍俊宏軒多人毆鬥　1男昏迷與另4人同被捕　案件提堂

天水圍俊宏軒今日（18日）發生血案。清晨5時55分，保安員報案指有7至8人圍毆一名男子，向他拳打腳踢，當中有人懷疑持刀。30歲男傷者負傷回家，隨後陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，目前情況嚴重。



警方經調查後，先後以涉嫌傷人罪名拘捕5名男子，其中一名30歲被捕男子已被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，案件9月20日上午在粉嶺裁判法院提堂，其餘4名被捕男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。



天水圍俊宏軒發生斬人血案，2座對開遺下大量血迹。（蔡正邦攝）

警員封鎖俊宏軒2座對開調查，現場所見大廈外行人通道遺下大量血迹，以及破爛的雪糕桶和「小心地滑」告示牌，大廈玻璃門亦染血。

據了解，保安員於清晨5時55分聽到大廈外傳吵鬧聲，查看時發現事主被毆，於是報警。惟警員到場時逞兇者及傷者全都離開了現場，大廈外及其中一座升降機有大量血迹。

至6時14分，俊宏軒2座一單位的女子報案，指其30歲鄭姓兒子頭及手疑似有刀傷，正在嘔吐。救援人員到場時事主陷入昏迷，被送往屯門醫院搶救，情況嚴重。警方調查後相信他正是較早前保安員報案的傷者，雙手手掌及頭部有刀傷，兩宗案件合併調查，列傷人案跟進。

警方表示，9月18日凌晨5時55分接獲報案，指懷疑有人在天水圍天瑞路88號一大廈對開打鬥，經初步調查後，3名男子涉嫌「傷人」，分別為30歲姓鄭男傷者，他雙手手掌及頭部受傷，一名51歲姓鍾男子右腳受傷，另外一名被捕人為43歲姓章男子，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。警方另追緝4名本地男子，年約40歲至50歲，身高約1.7米，中等身材。

據了解，兩名傷者被送往屯門醫院接受治理，章男被扣留調查。

警方經再進一步調查，警員9月18日在元朗區再拘捕兩名38歲及52歲的本地男子，涉嫌傷人。警方就此案共拘捕5名男子，年齡介乎30歲至52歲，警員在行動中檢獲一把牛肉刀。其中一名30歲被捕男子已被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，案件9月20日上午在粉嶺裁判法院提堂，其餘4名被捕男子已獲准保釋候查，10月中旬向警方報到。

