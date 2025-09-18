紅磡$5900萬黃金劫案｜13人落網　5男在逃　警：涉合夥人商業糾紛

紅磡富恒工業大廈一間打金工場昨日（17日）發生巨額劫案，遭群賊掠走大批金條、金磚及金粉。警方今晚（18日）交代最新進展，值5900萬元的黃金全部起回，17名上門男子中，12人落網、5人仍在逃；另有一名女子涉助丈夫潛逃被捕。



警方表示，相信事件涉及合夥人的商業糾紛。消息指，有人有鎖匙、有密碼，猶如「中門大開」找黑幫大漢登門犯案；而被捕女子正是前合夥人東主的妻子，該名前合夥人仍然在逃。



西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒交代案情。（梁偉權攝）

西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒表示，昨凌晨5時50分，17名男子進入紅磡鶴園東街工廠大廈一個黃金加工場，並指示單位內3名人士留在一房間內，之後偷去65公斤黃金，總值約5,900萬元；工場內職員稍後聯絡僱主及報案。

鑑於案情嚴重，西九龍總區刑事部立即接手調查，經過深入調查、情報收集及分析後，警方一連兩日（17及18日）在全港多處拘捕12男1女（29至60歲），他們涉嫌「盜竊」及「協助罪犯」，部份人有黑社會背景，相關失竊黃金已全部起回，沒有任何人受傷。

9月17日案發後，探員於現場搜證調查。（梁偉權攝）

許仲恒續稱，案件不排除涉及合夥人之間的商業糾紛。17名進入單位的男子中，16人主要控制場面，大堂一人士相信用於運走黃金；其中12人已被捕扣查，仍有5人在逃。而被捕女子32歲，涉嫌隱藏丈夫行蹤，她獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。據了解，其丈夫為前合夥人東主，仍然在逃。

9月17日案發後，警方封鎖涉事打金工場搜證調查。（梁偉權攝）

消息稱，被捕多名男子分別報稱任職地盤工人、清潔工人及無業等；而被捕女子則報稱任職售貨員，據悉她為在逃的前東主的妻子，涉助丈夫潛逃。

被通緝的前東主為幕後主腦，與報案人原為打金工場的合夥人，因經營環境不理想，雙方因「繼唔繼續做」、「邊個做」等問題爭執。報案人其後疑另與他人合夥經營，做得有聲有色。有人疑因此深深不忿，策劃此宗巨額黃金劫案，在有鎖匙有密碼的情況，找來16名有黑社會背景的大漢上門落手。

9月17日案發後，探員入內調查。（梁偉權攝）