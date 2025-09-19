海關破最大宗網售冒牌貨案拉7人　檢熱賣草蟲及NMN產品等值1500萬

海關破獲歷來最大宗網上售賣冒牌貨案件，拘捕包括兩名公司董事在內的7名男女，檢獲9,200件假貨，市值約1500萬元，包括受巿民歡迎的品牌余仁生及維特健靈的健康食品。



海關破獲歷來最大宗網上售賣冒牌貨案件，檢獲價值約1,500萬元的冒牌貨物。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級督察康恩稱，海關於6月初先後接獲商標持有人及巿民舉報，指有社交平台的連結吸引巿民購買假冒本地知名中藥的冒牌健康食品，消費者在網上下單，集團以快遞送到消費者手上，貨到付款。

海關經調查後鎖定收款公司位於元朗工廈的儲存倉，以及同一工廈內另一關連公司的單位。至上周二（9日）中午採取拘捕行動，搜查該兩處地址，檢獲7,400件冒牌貨品，拘捕在場7人。其後再在快遞公司協助下，於同日及周五（12日）在元朗及青衣兩處貨場再檢取200件退件快遞包裹。

被捕4男3女全部是本地人，年齡介乎20至57歲，其中兩名女子為公司董事，相信是合作夥伴關係；所有被捕人士正被保釋候查，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

康恩續稱，檢獲的9,200件貨品，包括冒牌健康食品、手袋、手表、衣服、飾物及含有第一部毒藥的藥物等，總值約1,500萬元。集團以促銷作招徠，以巿價一半出售；另外亦以洗底方式，令人相信購物是正牌貨品。他們將貨品運到元朗儲存倉，由成員在包裹上貼上全新運單扮作寄出地為香港，以掩蓋原有的運單。

分辨正貨假貨特徵：

1. 野生草蟲：

正貨包裝的紙盒呎吋大約是高14厘米，假貨比較細，只有10厘米；正貨的字樣是凸字印刷，假貨是平面字樣，觸模時感受不同凹凸；

正貨包裝底部有條碼，假貨沒有，卻印有生產地香港；

正貨樽身白色，印有貨物英文名稱，假貨樽身是紅色，沒印英文名；

正貨是透明膠囊，假貨是白色膠囊。

2. NMN產品

正貨包裝高約14厘米，假貨只有9厘米；

底部有條碼、批號及「此日期前使用最佳」的日期，假貨底部只簡單印有商標；

正貨樽身和樽蓋是白色，假貨是紅色樽身金色樽蓋；

3. 另一款NMN產品

正貨樽身玻璃製，品牌商標字樣清晰，假貨樽身是塑膠製，品牌商標字體模糊起格；

正貨是白色膠囊，假貨是白色藥片。

4. 消脂產品

正貨標籤貼紙是啞面設計，假貨是光面印刷；

假貨樽身印有消脂排毒字樣，以及與本地教授聯手處方等標示；

正貨樽蓋印有品牌中英文名及商標；但假貨只有PUSH DOWN 等字；

正貨的膠囊是透明，並印有品牌名稱，假貨只是普通白色膠囊。

康恩指出，由於健康食品是被直接食用，成份不明，有機會對巿民健康造成危險，海關已將樣本送交政府化驗所檢驗以確定其安全性。

他提醒巿民在網上購買，特別是非官方平台要小心謹慎，「望、聞、問、切」，就是望清楚平台連結真偽；「聞」多看海關新聞，海關發放的資訊，了解最新犯案手法；如有懷疑，向商標持有人查詢，並離開網站及舉報。商戶採購貨物亦要小心緊謹慎，售賣、管有冒牌貨亦犯法。