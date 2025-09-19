有汗出無糧出︱火炭豐景花園工人追薪危坐天台　消防開氣墊戒備

今日（19日）上午9時許，警方先後接報，8名工程公司工人於火炭穗禾路豐景花園對開拉起橫額追討欠薪約30多萬元，及後有一名女工人走到A座天台危坐。消防到場打開救生氣墊及有「飛將軍」在上層游繩戒備。最終女工於約上午11時返回安全位置。



現場消息指，在場9名男女均為油漆工人，據了解，他們屬於華利泰建築工程公司的四判工人，於2024年4月為上址屋苑進行油漆維修工作，今年5至6月完成，惟公司拖欠3至4個月薪水共約40多萬。其後大判公司同意協助處理欠薪事宜，該名危坐在天台的女子於是返回安全位置，並送往威爾斯親王醫院檢查，其餘工人則由勞工處人員負責登記處理。

現場可見，豐景花園外8名工人拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額抗議，一名女子則危坐在屋苑內其中一幢大廈的天台邊沿。

數名工人拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額抗議。（黃學潤攝）

勞工處兩名職員到場了解事件。（黃學潤攝）

