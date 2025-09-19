紅磡黃金劫案｜37歲前合夥人主腦涉盜竊落網　累計14人被捕

紅磡富恒工業大廈一間打金工場前日（17日）的巨額劫案，警方過去兩日（17及18日）拘捕13人，包括一名協助前合夥人主腦丈夫潛逃的女子。最新消息稱，該名前合夥人為姓徐（37歲）本地男子，報稱為商人，疑眼紅公司成功，與黑幫聯手「奪金」，同樣於昨晚（18日）亦已經落網，涉嫌盜竊。案件至今累計14人被捕，仍有4人在逃。



9月17日案發後，探員於現場搜證調查。（梁偉權攝）

昨晚（18日）西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒交代案情時表示，前日凌晨5時50分，17名男子進入紅磡鶴園東街工廠大廈一個黃金加工場，指示單位內3名人士留在一房間內，之後偷去65公斤黃金，總值約5,900萬元；工場內職員稍後聯絡僱主及報案。西九龍總區刑事部經追查後，一連兩日（17及18日）拘捕12男1女（29至60歲），涉嫌「盜竊」及「協助罪犯」，部份人有黑社會背景，失竊黃金全部起回，無人受傷。

案件不排除涉及合夥人之間的商業糾紛。17名進入單位的男子中，16人主要控制場面，大堂一人士相信用於運走黃金，大部分人已被捕。而被捕女子32歲，涉嫌隱藏丈夫行蹤。13名被捕人士已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

據了解，被捕女子的丈夫為前合夥人東主，一度在逃，最新消息指他亦於昨晚（18日）已落網，現正被扣查。案件累計拘捕14人，仍有4人在逃。

9月17日案發後，警方封鎖涉事打金工場搜證調查。（梁偉權攝）

消息稱，被捕多名男子分別報稱任職地盤工人、清潔工人及無業等；而被捕女子則報稱任職售貨員。

今日被捕的前合夥人為幕後主腦，與報案人原為打金工場的合夥人，因經營環境不理想，雙方因「繼唔繼續做」、「邊個做」等問題爭執。報案人其後疑另與他人合夥經營，做得有聲有色。有人疑因此深深不忿而「眼紅」，策劃此宗巨額黃金劫案，在有鎖匙、有密碼的情況，找來16名有黑社會背景的大漢上門落手。

9月17日案發後，探員入內調查。（梁偉權攝）