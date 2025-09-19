警研發HKSOS智慧搜救生態系統　金磚國家國際發明大賽中奪兩獎

由香港警務處自主研發的「HKSOS 智慧搜救生態系統」，於2025金磚國家國際發明大賽中榮獲「金磚國家特別獎」及「評判團嘉許金獎」。該系統結合專利精準定位技術與人工智能分析，協助搜救人員迅速部署，大幅提升搜救效率，全程守護市民及旅客在進行戶外活動時的安全。



警方表示，作為香港唯一的得獎代表，警隊首次參賽即能在眾多優秀作品中脫穎而出，不僅肯定了其在科技創新方面的努力，更彰顯警隊在全球搜救技術領域的創新及領先地位。賽事的其他獲獎項目涵蓋醫學微針導管、輸電線路防護及鋰電池系統安全等專門技術範疇。

警方又指，「HKSOS智慧搜救生態系統」自2024年推出以來，已成功守護超過66,000個旅程，並在105次搜救行動中協助261位市民安全脫險。系統亦屢獲國際殊榮，至今已獲得17個國際性獎項，充分展現香港在智慧城市發展的創新實力，推動惠民科研。

金磚國家國際發明大賽由國際發明聯盟總會（IFIA）主辦，旨在表揚來自世界各地的創新科技項目，促進跨國技術交流。今年賽事於5月至7月期間舉行，吸引來自中國內地、中東及西方多個國家和地區的參賽作品，競爭激烈。