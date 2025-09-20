鰂魚涌戰時炸彈｜女住戶疑拒撤離 EU爆門助撤走 人貓齊送院
撰文：凌逸德
出版：更新：
鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人，當局晚上出動無人機，呼籲附近居民撤離，以便今日（20日）拆彈。
現場消息稱，昨晚（19日）11時許，一名女住戶懷疑拒絕撤離，衝鋒隊帶同爆破工具上門爆門，協助對方安全撤走，女住戶報稱感到不適，由救護員將她抬上擔架，再由救護車送院接受檢查，警方協助搬運其個人物品，連貓帶籠帶上救護車。
▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼
+3
▼9月19日晚上撤離情況▼
鰂魚涌濱海街地盤發現疑戰時炸彈 多人疏散 包括太古坊二座鰂魚涌戰時炸彈｜警著住戶攜寵撤離 議員指通宵拆彈料影響1880戶鰂魚涌戰時炸彈｜18廈6000人疏散 凌晨2時拆彈 盼明日日間完成鰂魚涌戰時炸彈｜美軍ANM65藏500磅炸藥 威力與80年前近乎一樣鰂魚涌戰時炸彈｜大撤離長者不適送院 居民攜寵：淨係執嘢畀隻狗鰂魚涌戰時炸彈｜2018年沙中線地盤現同類型炸彈 花20小時拆彈鰂魚涌戰時炸彈｜鄧炳強、周一鳴、楊恩健視察 當局設15庇護中心鰂魚涌戰時炸彈｜公共交通明日或受影響 運輸署籲出行前留意安排