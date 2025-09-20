鰂魚涌戰時炸彈．直播｜拆彈工作完成　警方、消防交代最新情況

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人。今日（20日）中午12時許，警方拆彈程序已近完成，陸續解封。



東區警區指揮官總警司陳天柱、爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超、炸彈處理主任警司張立得、消防處署理分區指揮官（港島東）盧瑞生、消防處救護總區港島及行動支援區域港島東分區救護監督（港島東）鄭德誠預計於下午1時30分見傳媒，交代最新情況，《香港01》屆時會直播。



陳天柱指，今早11時48分成功拆彈，現場已安全，安排居民有序回家，封閉道理重開。



持續更新交通消息：點擊此連結

▼20日中午12時許，陸續解封▼



爆炸品處理課人員通宵處理炸彈，拆彈工作中午時分已近完成，人員繼續留守在地盤門口。（林澤鋒攝）

▼20日上午，封閉的內街如死城▼



海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

警方在凌晨的記者會表示，封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。

若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

+ 3

▼9月19日晚上撤離情況▼

