石門京瑞廣場長者離開齋宴　骨牌式扶手梯上摔倒釀10傷　送院治理

今日（21日）下午2時09分，沙田石門安群街1號京瑞廣場二期，據報一名長者在一個下行的扶手電梯上跌倒，導致其他人相繼摔倒，事件中9女1男受輕傷。傷者陸續送往威爾斯親王醫院治理，警方正調查事件。



大部分傷者為長者，由擔架床送院；亦有人坐輪椅入院，部分人頭部需要包紮。

沙田京瑞廣場老人疑扶手梯上跌倒，骨牌式摔倒釀10傷，傷者送院治理。（黃學潤攝）

事發於京瑞商場二期，現場消息指一班長者在3樓參加聚餐後離開，其中一名長者在3樓落2樓的扶手梯上跌倒，骨牌式撞跌另外9名長者。（黃學潤攝）

事發於京瑞商場二期，現場消息指一班長者在3樓參加聚餐後離開，其中一名長者在3樓落2樓的扶手梯上跌倒，骨牌式撞跌另外9名長者。傷者跌坐於2樓，有人撳停扶手梯後報警。意外後途人利用紙巾、衛生巾等替傷者作初步包紮，警員封鎖現場，待機電署人員調查再重開涉事扶手梯。

關愛之友協會會長蔡振超表示，有公司筵開86席，邀請不同組織的長者參與齋宴，他們是受邀的團體之一。受傷的長者屬於另一個組織，據他所知一名婆婆在扶手梯末端跌倒，然後其他人相繼跌倒。蔡撳停扶手梯，見到公公婆婆倒在一團、頭破血流，商場報警，確定傷者沒有骨折後將他們移動至一旁，用衛生巾充當敷料為長者急救。事件中9名長者及1名義工送院。

+ 4

+ 2