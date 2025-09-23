颱風樺加沙．有片｜柴灣杏花邨大浪拍岸　水淹行人路　渠口噴水柱

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台預告於今午（23日）2時20分改發八號烈風或暴風信號，稍後天氣會開始急速轉壞。在港島東區，沿岸水位已有所上漲，有網民拍攝到杏花邨及柴灣有大浪不斷湧向及拍打岸邊，海水淹浸整條行人路，甚至越過防波堤，湧入避風塘。



有市民於仁孚港島汽車中心拍攝到大浪拍岸的影片，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」



杏花邨岸邊不斷有大浪湧向及拍打岸邊，海水淹浸整條行人路。(車cam L（香港群組) /Bosco Chu)

在杏花邨，有短片在社交媒體流傳，可見杏花邨近岸位置有水柱從渠口噴出，高度達數層樓高，而岸邊不斷有大浪湧向及拍打岸邊，海水淹浸整條行人路。

杏花邨近岸位置有水柱從渠口噴出，高度達數層樓高。(yuki_cwk /Threads)

在柴灣貨物裝卸區的避風塘，更可見大浪拍岸時越過防波堤，湧入避風塘。

大浪拍岸時越過防波堤，湧入避風塘。(網上片段截圖)

另有片段可見，大浪不斷湧向岸邊，拍打建築物的擋風玻璃，拍片者指：「哇，柴灣已經咁大浪，個浪幾高，冚緊埋去（岸邊）」。

大浪不斷湧向岸邊，拍打建築物的擋風玻璃。(darwin_liu95@threads)

天文台早前已表示，受顯著風暴潮影響，明日（24日）本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米，呼籲市民儘快採取適當預防措施。