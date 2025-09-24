颱風樺加沙｜截至早上11時有12宗水浸個案　渠務署派緊急應變隊

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正開始遠離本港，天文台已改發八號熱帶氣旋警告信號。渠務署在Facebook專頁「下水水」發帖指，截至今日（24日）上午11時，署方已確認12宗水浸個案，包括香港富麗敦海洋公園酒店、城門河畔近大涌橋路及源禾路等地。署方呼籲居住在高水浸風險地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。市民應留意風暴潮和越堤浪所帶來的風險，及早做好防禦措施，盡量避免途經有關地點。



渠務署在Facebook專頁「下水水」發帖指，截至今日（24日）早上11時，署方已確認12宗水浸個案。（「下水水」影片截圖）

渠務署在各區處理水浸個案。（「下水水」影片截圖）

「下水水」發帖表示，天文台於今日（9月24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號，並於早上2時45分及5時35分 分別發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，本港沿岸水位顯著上升。

截至今日早上11時，渠務處確認12宗水浸個案，分別位於杏花邨、城門河畔近大涌橋路及源禾路、將軍澳海濱長廊近唐俊街、林村河畔近廣福橋、沙頭角新樓街、大埔王肇枝中學對出行人隧道、黃大仙翠竹街近鵬程苑、屯門龍鼓灘路、大澳、荃錦公路近木棉下村、香港富麗敦海洋公園酒店及鯉魚門。

受顯著風暴潮影響，可能引致嚴重水浸，渠務署呼籲居住在高水浸風險地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。市民應留意風暴潮和越堤浪所帶來的風險，及早做好防禦措施，盡量避免途經有關地點。

渠務署會繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞及水浸。如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110 通知署方，以便盡快派員處理。