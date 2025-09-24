樺加沙｜大嶼山巨浪湧長沙下村瘀泥成呎厚　居民自費沙包陣全覆沒

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」橫掃香港，多區水浸、塌樹及山泥傾瀉。其中大嶼山長沙下村，今早（24日）10號風球風暴潮下巨浪滔滔，連水帶泥沖上岸湧入村，60戶村民自費堆砌的「沙包陣」及擋水板全被沖毀，水退後瘀泥積近一呎，一半村屋泥濘滿怖，全村人正合力清理。



有村民向《香港01》透露，經歷天鴿、山竹、韋帕幾次10號風球後，已感麻木，村內災情雖不算嚴重，但仍希望當局多加關注，「幾次都冇乜人理我哋條村。」



水退後地下瘀泥堆積接近一呎。（村民陳先生提供）

村民陳先生指，今早9時開始，岸邊不斷有大浪湧上岸，夾雜泥沙沖到岸邊30至40米位置。據他提供相片顯示，地上遍滿瘀泥，厚厚一層，雜物東歪西倒，有村屋的花盆翻倒。最嚴重為今早11時，陳先生形容，「水成呎深、瘀泥就成呎厚！」

他指，風暴來區前，政府部門通知村民可自行到約5公里外的貝澳，拿取防災物資。由於行程不便，村民自發防災，斥資數千元、共購入約4,000至5,000個沙包，堆砌在岸邊。惟風暴猛烈，「沙包陣」沒有用、防水板都被巨浪沖毀，海水湧進村內30至40米，沙灘則面目全非，「成個沙灘都平晒！」

據陳先生指，長沙下村約有60戶人，當中有接近一半受影響，被泥沙堆積，部分更沖入屋。他形容災情與過往的10號風球天鴿、山竹、韋帕相約，損毀情況差不多，「第一次天鴿時就覺得好勁，而家就麻木晒。」

他指，村內災情不算嚴重，已致電鄉事會尋求協助，全村60戶、約100名居民齊心協力清理；但希望當局未來會給予更多關注，「冇乜人理我哋條村」。