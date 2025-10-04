紅磡院舍疑漏電　女職員觸電不適送院

今日（4日）早上10時許，紅磡德安街7號一間院舍懷疑漏電，一名女職員觸電不適。

救援人員接報到場，女事主清醒由救護車送到伊利沙伯醫院治理。

女事主送院檢查。（林澤鋒攝）
