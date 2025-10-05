海心公園割頸｜兩男命危　警方在紅磡拘捕男疑兇

紅磡海心公園昨日（4日）發生割頸傷人血案，兩名男子遇襲命危，疑兇逃去。最新消息指，西九龍總區重案組人員，經翻查大量閉路電視及深入情報分析後，今日（5日）在紅磡區拘捕涉案姓韓（31歲）男子，他涉嫌「傷人」，現正被扣留調查。據了解，他在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁落網。



西九龍總區重案組早前會見傳媒時指，疑犯為中國籍本地男子，持香港身份證，是在深水埗、紅磡一帶流連的露宿者。他身高約1.7米，黑皮膚，蓄黑色短髮、留鬚，案發時身穿灰色短袖上衣、黑短褲、灰波褲及孭黑灰色背囊。



警方嚴厲譴責暴力罪案，警方對任何形式的暴力都一直採取零容忍態度，會採取一切行動將犯人繩之於法。傷人是一項嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁，市民切勿以身試法。



疑犯蓄黑色短髮、留鬚及孭背囊。

西九龍總區刑事總部（行動）警司賈錦琳及重案組第4B隊高級督察吳彥柏，早前下午約4時交代案情時指，兩名中國籍男受害人分別為37歲及20歲，為朋友關係；中國籍兇徒姓韓（31歲）、持香港身份證，與事主不相識。

警方經調查後，相信疑犯為露宿者，初步沒有黑社會背景，常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到他們有結怨、爭執。雖然醫院沒有疑兇的精神病紀錄，但警方接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀。至於過程中，兩名事主是否有與其對話、曾否刺激到兇徒，也是調查方向之一。

吳彥柏表示，疑犯為本地男子、高約1.7米、中等身材、黑皮膚、黑短髮及留鬚；案發時，他身穿灰色短袖衫、黑色短褲、灰色波鞋及灰色背囊，沿海心公園往黃埔逃走，警方呼籲任何人曾經身處上址一帶，目擊事發經過或有任何資料提供，請立即致電999或54682582與西九總區重案組第4B隊聯絡。

警方西九龍總區刑事總部（行動）警司賈錦琳（左）及重案組第4B隊高級督察吳彥柏交代案情。（羅日昇攝）

賈錦琳指，綜合現場一帶閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下的系統，在案發前留意到，兩名事主與兇徒一同坐涼亭，該處有數張石枱及石凳，除了事主及兇徒，亦有其他街坊。案發前30分鐘，兩名事主帶同飲品及小食，坐於其中一張枱凳聊天，旁邊亦有一名70歲街坊，再隔一張枱才是兇徒位置，當時他獨坐並查看手機影像，期間有望向受害人方向。

30分鐘後，昨中午約12時半，疑犯站起走近兩名受害人方向，同時在身上取出不大於手掌的疑似生果刀，向兩名事主襲擊。施襲後，他沿海旁逃走，又將利刀棄掉拋落海，並向浙江街方向逃走。兩名事主同受傷倒地，驚動途人報警，由救護車送伊利沙伯醫院救治。37歲事主頸、肩3處𠝹傷、24歲男子頸、胸、背及手10處𠝹傷，均情況危殆，警方暫時未能查問案情，要待傷者情況好轉才能詢問。

賈錦琳續稱，由於兇徒將利刀棄於海中，今早3號風球期間，警方安排警員在海中搜索，但由於風高浪急，海底淤泥比較厚，因此未能找到兇器，稍後會繼續搜索。賈錦琳稱，兇徒是露宿者，案發後可能驚慌潛逃，警方已掌握疑犯身份，但尋人需時，警員會繼續四處搜捕疑兇，希望於短期內可緝拿歸案。

紅磡海心公園昨日（10月4日）發生割頸傷人案，兩名遇襲男子命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺臥地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救人。（讀者錢太太提供）

傷者與兇徒不認識 水鬼隊落海尋兇刀

而今日（5日）上午時份，三號風球生效期間，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀。消息指兩名傷者互相認識，昨日帶備食物在涼亭進食，期間被陌生男子用刀襲擊，目前情況仍然危殆，未能錄取口供。疑兇據悉是公園常客，經常在主涼亭一帶流連。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子浴血命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺卧在地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救急扶危。（讀者錢太太提供）

讀者錢太太向《香港01》表示，昨日與女兒和同伴在公園現場，拍攝到傷者躺卧在地上，當時保安員已打999報警。由於傷者衣服染血，血流如注，「我們都很焦急在等救護車和警察過來，恐傷者命危。」

當女兒聽到救護車聲，馬上跑出公園，引領救護員到達公園內協助。她表示，每逢星期一、三、五都會到公園耍太極，認識了一班街坊。昨日周六她帶女兒去公園打乒乓球，太極同學通知她，發現有兩個人跌坐在空地上，於是立即通知管理員報警。後來得知二人在距離空地40呎、可以供人下棋的涼亭受傷，沿途都有血迹。

目睹血案錢太太感到驚慌，站在比較後的位置。其太極同學站在前方，聽到傷者着他：「你幫我撳住（傷口）啦。」但他感驚慌「嚇到手都震」，未敢上前協助。待救護車到場將傷者送院後，她們告之管理員把傷者遺留在涼亭的財物圍封，以免有人順手牽羊。錢太太希望兩名傷者早日康復，警方及早將兇徒繩之於法。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（前）上午到海心公園調查。（黃學潤攝）

事發於昨日（4日）中午12時半，姓甄（24歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸部及胸部受傷，霍男則頸部及肩膊受傷，均昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子危殆留醫。今日（5日）上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標兇徒。（黃學潤攝）

兩名傷者傷勢嚴重，由救護員包紮後送院。（讀者提供）

救護員替一名傷者包紮，另一名傷者衣衫染血， 按着自己的頸部止血。（讀者提供）

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

探員在場檢取證物，包括4罐啤酒。（梁偉權攝）

