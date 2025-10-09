海關機場檢近$26萬私煙及另類吸煙產品　3旅客被判囚兩個月至半年

​海關早前分別截獲3名抵港的入境旅客，從他們的行李合共檢獲市值25.8萬元的未完稅香煙及另類吸煙產品。第一宗案件發生於7月11日，兩名分別25歲及38歲男旅客從日本東京飛抵本港，行李藏有值22.1萬元私煙。另一宗發生在9月25日，一名34歲抵港女旅客被搜獲值約3.7萬元的私煙。



3人涉嫌未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（9日）在西九龍裁判法院，分別被判處監禁兩個月（緩刑兩年）至監禁6個月，以及罰款2000元。



一名38歲入境男旅客因進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，今日（9日）在西九龍裁判法院被判處監禁6個月。（海關提供）

今年7月11日，兩名分別25歲及38歲男旅客，從日本東京飛抵本港。關員清關時，在他們的個人行李內，分別檢獲約36,400件及約3.5萬件另類吸煙產品，估計市值分別約11.3萬元及約10.8萬元。兩名旅客被捕，今日在西九龍裁判法院就違反《進出口條例》，各被判處監禁6個月。

一名25歲入境男旅客因進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，今日（9日）在西九龍裁判法院被判處監禁6個月。（海關提供）

此外，海關人員於9月25日在香港國際機場截查一名34歲抵港女旅客，並在她的個人行李內，檢獲約9,000支未完稅香煙，市值約3.7萬元，應課稅值約3萬元。該名抵港旅客被捕，今日在西九龍裁判法院因違反《應課稅品條例》，被判處監禁兩個月，緩刑兩年和罰款2000元。

涉案34歲入境女旅客，今日（9日）在西九龍裁判法院被判處監禁兩個月，緩刑兩年，以及罰款2000元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。