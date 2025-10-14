醉漢鳳樓尋歡　單戀朋友被拒門外持刀情緒激動　警施胡椒噴劑制服

深水埗發生「傷人」案件，幸屬一場虛驚。一名男子報稱鳳姐被人斬傷、滿地鮮血。警員趕至卻未有發現傷者或血案，卻在鳳樓外尋獲持牛肉刀的報案人。由於有人懷疑醉酒、精神不穩，最終須噴射胡椒噴劑制服。幸事件中無人被斬傷，至於被捕人則須送院檢查。據了解，有人疑戀上女事主，惟女事主因為有男友拒絕與他見面，故此持刀威嚇對方。



現場為深水埗基隆街與北河街交界一個唐樓單位外。今日（14日）較早時，涉案男子曾到上址一間鳳樓「撳鐘仔」，但沒有光顧就離去。及至凌晨1時許，警方接獲該男子致電報案，指發現上址一名女子，被人用牛肉刀斬傷，並指現場滿地鮮血。

被捕人笠上頭套由救護車送院。(李家傑攝)

大批警員接報趕至現場，四下搜尋並無發現受傷女子，卻於鳳樓外發現一名可疑男子。據悉，有人被發現時一手持刀、一手持啤酒罐；地面亦有多個已飲完的啤酒空罐。由於有人情緒不穩，未有理會放下武器的指令，警員要出動遭胡椒噴劑將其制服。

經警員調查後相信事件僅屬虛報。初步相信被捕男子即為報案人，47歲姓郭，為該鳳樓常客。凌晨1時45分到基隆街254號鳳樓尋歡，並且持刀嘗試尋找59歲姓黃女性朋友，但黃女因有男友為由拒絕與郭見面。

郭男被捕，被笠上頭套，由救護員初步檢查傷勢後再送院。事件中沒有人被斬傷。警方將案件列作「藏有攻擊性武器」及「浪費警力」跟進。

警員進入鳳樓調查。(李家傑攝)

鳳樓外遺下多個啤酒空罐。(李家傑攝)

