跨境集團開賣淫網站每則廣告收200人民幣　警掃黃拘66人包括男妓

過去一連3日（10月13日至15日），警方有組織罪案及三合會調查科，展開代號「斷鳶」的粵港澳聯合掃黃行動及「藍霧」掃黃行動，打擊有組織非法賣淫活動，三地人員一共拘捕160人，其中香港警方拘捕66人。有跨境犯罪集團今年中開設一個宣傳賣淫資訊的網站，為三地的賣淫集團或個體性工作者，提供網上平台以刊登廣告，從而在每個廣告之中收取費用，每個廣告收費大約200元人民幣，刊登時間為7天。



香港警方打擊一個利用該網招嫖客的賣淫集團，被捕性工作者大部份為女性，但當中亦有男妓，服務費用由數百元至千多元不等。據了解，被捕男妓為中國籍，妓女則包括泰國籍及委內瑞拉籍。警方相信，一連串行動已成功瓦解一個跨境賣淫集團和一個利用外籍性工作者經營的本地賣淫集團。



警方有組織罪案及三合會調查科，過去一連3日 (10月13日至15日)，展開代號「斷鳶」的粵港澳聯合掃黃行動及「藍霧」掃黃行動，打擊有組織非法賣淫活動，拘捕160人。(黃偉民攝)

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，過去一連3日 (10月13日至15日)，警方有組織罪案及三合會調查科在雷霆行動期間，就打擊有組織非法賣淫活動，在全港各個地區展開一連串的大型掃黃行動。

行動分為兩部份，第一部份是聯同內地及澳門執法部門，執行粵港澳三地聯合行動，代號「斷鳶」，搗破一個以網站平台作宣傳賣淫活動的跨境賣淫集團。第二部份針對由本地黑幫新義安操控的賣淫集團，行動代號「藍霧」。

三地警方3日共拘捕160人，其中香港警方拘捕66人，分別9男57女，年齡介乎22至55歲，包括8名賣淫集團主腦及骨幹成員，涉及「經營賣淫場所」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「僱用不可合法受僱人士」及「洗黑錢」罪，其餘被捕人涉及「違反逗留條件」。在整個行動當中，警方成功防止共約港幣120萬元的犯罪得益被轉移，亦檢獲相關賣淫地方租屋文件，水電媒單，鎖匙等，大量賣淫工具，大量現金同性工作有關的物品。

警方檢獲相關賣淫地方租屋文件，水電媒單，鎖匙等，大量賣淫工具，大量現金同性工作有關的物品。(黃偉民攝)

在第一部份「斷鳶」的聯合行動中，香港警方和內地及澳門執法部門作情報交流，在跟進調查後，發現活躍三地的跨境犯罪集團，在今年5月開設一個宣傳賣淫資訊的網站，為三地的賣淫集團或個體性工作者，提供網上平台以刊登廣告，從而在每個廣告之中收取費用，每個廣告大約200元人民幣，刊登時間為7天。三地集團成員會作為網站的中間人代理，負責聯絡並收取廣告費用。

其後的情報分析和調查發現， 一個由本地黑幫操控的賣淫組織，以另一名本地主腦作為網站代理，聯同其餘4名本地骨幹成員，分別租用多個單位作賣淫活動，並在網上張貼多個廣告，他們亦在內地招攬及安排性工作者來香港工作，接送他們去單位賣淫，當中收取佣金三成。

財富調查顯示，3名骨幹成員在2017年至2025年期間，以名下的銀行戶口一共清洗約港幣1754萬元的懷疑犯罪得益。在今次行動中，三地警方一共拘捕122人，包括香港警方拘捕2男1女骨幹成員，涉及「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及洗黑錢罪等。

警方亦搜查賣淫集團所操控的一樓一單位和賣淫場所，拘捕一共25名性工作者，涉及違反逗留條件，其中22名內地人，3名持外國護照的相關人士，他們會被起訴有關罪行，明天在粉嶺裁判法院提堂。而內地和澳門的執法部門一共拘捕94人，包括17名骨幹成員，33名性工作者及44名嫖客。

在第二部份「藍霧」的行動中，有組織罪案及三合會調查科總督察黃俊康指，警方行動中共拘捕38人，包括5名的有組織犯罪集團的骨幹成員。在較早時分，調查發現一個有本地三合會背景的賣淫集團，這個賣淫集團在九龍城區利用不同酒吧作掩飾去經營賣淫場所。

9月初，警方派出臥底探員去搜集證據，調查發現有部份賣淫場所是有長住的性工作者，部份是在有客人時，由酒吧職員經中介找不同的性工作者去賣淫場所服務顧客。這些性工作者主要是外籍人士，當中亦包括一些中國籍的人士，他們大部份是女性，但亦有男性的性工作者。服務費用由數百元至千多元不等。據了解，男妓為中國籍，女妓則有泰國籍及委內瑞拉籍。

除這三間賣淫場所外，警方亦鎖定其中一間賣淫場所樓上的一個唐樓單位，發現這個集團利用住宅單位，作為窩藏一些外籍性工作者的宿舍。黃俊康形容集團有嚴密的組織性，除經營賣淫場所外，亦會在這些賣淫場所附近安排住宿，讓這些性工作者方便上班，而他們亦會透過一些中介去安排這些性工作者去不同的賣淫場所上班。

今日凌晨，警方見時機成熟，探員突擊搜查這三間賣淫場所和上述的住宅單位，一共拘捕5名集團骨幹成員、10名現場職員及23名性工作者，一共7男31女，年齡22至55歲，23名性工作者中，有20名是外籍人士，3名是持雙程證的中國籍人士。他們的罪名包括「控制他人賣淫」、「經營賣淫場所」、「僱用不可合法受僱人」和違反逗留條件等。 所有人士仍被拘留調查，拘捕行動仍在進行中。

警方相信，一連串行動已成功瓦解一個跨境賣淫集團和一個利用外籍性工作者經營的本地賣淫集團。警方重申，操控他人賣淫和洗黑錢是嚴重罪行。根據香港法例一經定罪可被判監14年和罰款500萬元。警方會繼續搜集情報及和其他司法管轄區的執法部門合作，打擊所有有組織犯罪活動。

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤 (右) 及黃俊康 (左) 向傳媒簡報案情。

