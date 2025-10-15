東涌石榴埔村工人追薪　中鐵強調已清繳所有款項　疑涉分判商糾紛

東涌石榴埔村一地盤爆出欠薪風波。今日（15日）早上9時許，有21名工人在工地前聚集，手持橫額抗議，指控被拖欠工程費100萬元。警方將案件列作「勞資糾紛」處理，總承辦商派人到場了解，並指會洽商解決方法 ，工人及後平靜離開。



網上影片顯示，現場有大型橫額寫上「有汗出無糧出」。總承辦商中鐵強調，早已向二判清繳所有款項，事件疑涉及其他分判商的糾紛。



警方將案件列作「勞資糾紛」。（網上影片截圖）

消息指，涉事地盤的總承建商中國中鐵股份有限公司，其位於新界東涌道石榴埔地盤近東涌道的東涌谷工地平整及基礎建設工程第一期的專案地盤平整及基礎設施工程，由一間第四層分包商負責。工程於2021年5月動工，預計於2026年9月完工。

工人指四判被拖欠工程費，導致旗下21名工人沒收到3月至4月、合共100萬元工資，四判工人遂停止安裝木板及鋼筋，目前由二線和三線分包商團隊繼續施工。

今早9時許，21名工人在四判負責人帶領下，到上址抗議，要求出糧。警方到場調查，發現工人展示兩幅白色橫額。他們待在地盤後方，沒有喊口號，也沒有攜帶擴音器。事件中沒出現擾亂治安的狀況。

中鐵其後派員邀請工人到會議室討論欠薪問題，至中午12時工人和平散去。中鐵則強調，早已向二判清繳所有款項，事件涉及其他分判商的糾紛。

土木工程拓展署回覆查詢稱，有關建築地盤屬於土木工程拓展署東涌新市鎮（西）擴展計劃的一部分，工程合約編號為 NL/2020/06，目前正進行工地平整及基礎設施工程。總承建商為「中國中鐵股份有限公司」。總承建商正主動與工人直接溝通及處理相關分判商的工資延遲支付問題，並與分判商進行調解以解決爭議。

土木工程拓展署十分關注事件，已敦促總承建商與相關分判商盡快妥善處理付款事宜，確保所有工人獲得應得的薪酬。土木工程拓展署將繼續密切監察事態發展，並適時採取適切行動。

勞工處表示，已聯繫總承判商了解事件。處方又指，如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。勞工處會提供適切協助。