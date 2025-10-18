大角咀海帆道對開海面女子疑遇溺　獲救送院

撰文：梁偉權
出版：更新：

今日（18日）下午2時21分，警方接報大角咀海帆道11號對開海面，有人在離岸約50米海面載浮載沉。

人員到場證實是一名女子，背部朝天，沒有反應，隨即將她救起送往廣華醫院搶救。

一名女子獲救起送院。
突發
你可能感興趣