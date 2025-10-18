中環華懋大廈棚架三級火｜警方及消防將交代火警最新情況
中環華懋大廈發生三級火警。今日（18日）下午4時24分，警方接獲多個報案，指中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空。火警於下午4時36分升為三級火，火勢於下午5時46分受到包圍，消防繼續增調人手，動用4煙帽隊及動用4條喉繼續射水降溫。至晚上8時許，外圍所見，消防已停止射水。中區警區總督察行動（一）林康恒、消防處消防區長盧瑞生及消防處高級救護主任袁浩章預計晚上10時向傳媒交代火警最新情況。
根據警方資料，火警中，共有5人獲消防救出後，因吸入濃煙感到不適，全部人清醒。其中，3男1女由救護車送往瑪麗醫院治理，當中2人於深切治療部留醫；其餘1男子最終拒絕送院。
【晚上8時30分更新】最新4名送院傷者資料
1）男子，華懋大廈23樓升降機內被救出，留醫深切治療部
2）男子，華懋大廈23樓引擎房內被救出，目前在急症科病房
3）女子，華懋大廈15樓廁所內被救出，目前在急症科病房
4）男子，德輔道中61至65號華人銀行大廈10樓升降機內被救出，留醫深切治療部
現場所見，最早獲救的一名男子，他吸入濃煙不適，據知他起初失去知覺，其後恢復清醒；下午5時許，再一男子獲救，他清醒由救護車送瑪麗醫院，據知為被困升降機人士；傍晚6時許，現場亦見再多一男子曾登上救護車，但很快便下車離開。意外中，有約50人疏散至安全位置。救援工作仍在進行中。
▼晚上情況▼
【17:00資訊】有3名男子被困升降機內。另有報案指，便利店內有3名成人及1小童，以及便利店職員被困在內，指四周充斥濃煙，要求消防協助疏散。
下午4時40分，警方開始擴大封鎖線清場，有在萬宜大廈工作的工友表示，15至20分鐘之前聽到倒冧聲音，所以出來圍觀，發現火警。
距離事發地盤約300米距離的服裝店職員周小姐表示，4時半左右聞到燒焦味，之後聽到3聲巨響爆炸聲，大概10分鐘後，警察和消防車到場。
▼下午情況▼
運輸署：駕駛人士請考慮改用其他道路 避免前往中環
最新及完整交通消息：點擊此連結
運輸署表示，因火警，干諾道中(往上環方向)近畢打街的全線仍然封閉。同時，德輔道中(來回方向)介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。
駕駛人士請考慮改用其他道路，並避免前往中環一帶。
九巴、城巴、電車服務受阻，請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。
現時上址交通擠塞。