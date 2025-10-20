機場貨機衝落海 · 直播｜地勤車被撞落海2死 4名機組人員送院
撰文：蔡正邦 黃學潤
出版：更新：
香港國際機場今日（20日）發生奪命航空事故，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治，4名機組人員沒有受傷。涉事貨機UAE9788從杜拜來港，《香港01》記者乘船出海，近距離直擊現場情況，可見消防快艇在貨機旁邊戒備，岸上亦有大批消防車輛及救援人員。
涉事貨機機頭擱在岸邊防波堤，機尾朝海。機頭底部穿窿，機翼折斷，機身中間斷開，機尾只露出少部分。貨機左邊逃生滑梯彈出，右邊機門亦有打開，但滑梯沒完全打開。
【09:38】兩名機組人員於醫院被警方帶走調查。有死者家屬到醫院了解，傷心不已，需旁人攙扶。
【09:10】4名機組人員由大型救護車送抵北大嶼山醫院，胸口掛有分流牌。
▼死者家屬趕抵醫院▼
▼4機組人員送院▼
+5
▼現場直擊貨機情況▼
+7
被連人帶車撞落海兩名地勤人員，由消防潛水員救出，年約40歲男司機送往北大嶼山醫院搶救，清晨6時26分不治；年約30歲男乘客則於清晨5時55分被證實當場死亡。至於貨機上4名機組人員則沒有受傷。
據現場圖片所見，涉事貨機斷開幾截浮在海面，其中機尾不知所終；機頭則與機身分裂，機頭擱在岸邊磯石。