機場貨機衝落海 · 直播｜地勤車被撞落海2死　4名機組人員送院

香港國際機場今日（20日）發生奪命航空事故，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治，4名機組人員沒有受傷。涉事貨機UAE9788從杜拜來港，《香港01》記者乘船出海，近距離直擊現場情況，可見消防快艇在貨機旁邊戒備，岸上亦有大批消防車輛及救援人員。



涉事貨機機頭擱在岸邊防波堤，機尾朝海。機頭底部穿窿，機翼折斷，機身中間斷開，機尾只露出少部分。貨機左邊逃生滑梯彈出，右邊機門亦有打開，但滑梯沒完全打開。



【09:38】兩名機組人員於醫院被警方帶走調查。有死者家屬到醫院了解，傷心不已，需旁人攙扶。



【09:10】4名機組人員由大型救護車送抵北大嶼山醫院，胸口掛有分流牌。



▼死者家屬趕抵醫院▼

▼4機組人員送院▼

▼現場直擊貨機情況▼

據現場圖片所見，涉事貨機機身斷開幾截，浮在海面。

被連人帶車撞落海兩名地勤人員，由消防潛水員救出，年約40歲男司機送往北大嶼山醫院搶救，清晨6時26分不治；年約30歲男乘客則於清晨5時55分被證實當場死亡。至於貨機上4名機組人員則沒有受傷。

據現場圖片所見，涉事貨機斷開幾截浮在海面，其中機尾不知所終；機頭則與機身分裂，機頭擱在岸邊磯石。

涉事貨機斷開幾截，浮在水面。(李家傑攝)

地勤男司機墮海昏迷，由救護車送院搶救，惟終不治。(陳永武攝)

飛行服務隊直升機在跑道上空盤旋，大批消防車輛及消防船在場營救。(李家傑攝)

GFS直升機在上址搜索。(圖片來源：Flightradar24.com)