機場貨機衝落海｜貨機罕見轉彎墮海　工程師：黑盒數據查起因

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機於北跑道降落後偏離跑道，撞毀鐵絲網，撞到一輛機場保安公司的巡邏車，貨機與巡邏車同告墮海，其中巡邏車上的司機及乘客殞命。工程師詹永年形容事件罕見，惟現階段難以判斷是機件，還是人為所致，必須要尋回「黑盒」獲得相關數據，包括轉向系統、制動系統、引擎參數及反推系統進出詳細調查。



消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

香港工程師學會航空分部副主席詹永年指出，飛機降落後在跑道上滑行，減低速度才可以離開跑道，再經滑行道前往停機坪或停機位。事件中的貨機偏離跑道左轉，因此必須要了解它轉彎的原因：「飛機是否在沒有指令下轉動？還是有人落動作轉彎？為什麼落（指令）？」

貨機將巡邏車撞落海，車上兩人身亡。（黃學潤攝）

詹永年續稱，飛機可手動或自動剎停，正副機長都可以啟動剎掣系統：「兩個機師都可以踩到個brake（剎掣）。」即使飛機突然轉向，他們仍然可以踩剎掣，但視乎其速度，未必可立即停到。

貨機當時已經降落，惟未知其速度，調查人員要透過飛行「黑盒」獲得數據，當中有4個重要的數據可解構事件原因：

1. 轉向系統有否在沒有指令下移動？

2. 剎掣系統有否偏重一方？

3. 4個引擎的參數是否一致？

4. 4個反推系統是否正常啟動？

另外，還要了解機師與其他人的對話、雷達顯示的數據、當時的天氣與及貨機的維修記錄。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年。（受訪者提供）