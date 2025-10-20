機場貨機衝落海｜30歲死者為家庭支柱遺妻女　住所傳親友淒慘哭聲

香港國際機場於今日（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生。一艘由杜拜抵港的貨機（航班編號UAE9788/EK9788），降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及一輛在北海岸線行車道的巡邏車，貨機及巡邏車同墮海，巡邏車上兩名保安人員死亡。



兩名殉職機場保安人員分別為任職「航空安檢督導」的巡邏車41歲姓何男司機，和30歲任職「航空安檢隊長」的姓陳男乘客。工業傷亡權益會事後接觸家屬提供協助，據悉陳男是家中經濟支柱，與妻子育有一名年幼女兒；其遺孀得悉丈夫遽然離世，大受打擊，恐有一段時間無法工作。而陳家亦一片愁雲慘霧，親友在屋內放聲痛哭，門外亦清晰聽見淒慘哭聲，令人心酸。



▼10月20日機場貨機衝落海．巡邏車死者家屬到醫院認屍▼

機管局較早時回覆查詢表示，兩名不幸離世的機場保安人員，分別是41歲司機（職級為航空安檢督導）及30歲乘客（職級為航空安檢隊長）。局方對「事件中兩位摯愛同事的離世，感到無比哀痛」，會為死者家屬提供恩恤金及一切協助，並已即時聯絡紅十字會為家屬及同事提供心理支援服務，與家屬及同事共渡難關。巡邏車上均設有行車紀錄儀，機場保安有限公司正協助警方進行調查。

事發在今日凌晨約3時50分，涉事航班編號UAE9788/EK9788的波音747-481（BDSF）貨機，在香港國際機場北跑道降落後滑出海面。當時一輛機場保安公司巡邏車輛正在跑道範圍網外的海岸線巡邏，巡邏車和車上兩名職員被貨機撞落海中。

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。

救援人員至清晨5時許，在水下尋獲被困巡邏車內的41歲姓何男司機和30歲姓陳男乘客，惟陳男當場證實死亡，何男被送到北大嶼山醫院搶救後亦證實不治。貨機4名土耳其籍機經人員則由救護車送到北大嶼山醫院檢查，證實沒有受傷。其中兩名機組人員隨後被新界南重案組警員帶離醫院，前往警署接受調查。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。

