機場貨機墮海｜黑盒位置鎖定　爭取北跑道正午以「備用狀態」重開

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，機場北跑道需要封閉。香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰今日（21日）表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。



香港國際機場事故，貨機偏離跑道衝落海，涉事貨機機頭穿窿。（蔡正邦攝）

涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

杜拜來港貨機降落後偏離跑道，衝破圍欄後撞及一輛巡邏車，貨車及巡邏車同墮海。（香港01製圖）

（01製圖）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭朝向跑道，機尾朝海。機頭底穿窿，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

Air ACT周一表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。

Air ACT聲明。（互聯網）

香港國際機場自1998年啟用以來鮮有發生事故，其中最嚴重是1999年8月22日，颱風森姆襲港期間，中華航空航機於機場降落時失事，全機翻轉起火，造成3死208人受傷。今次是事隔26年後，再度發生嚴重航空事故。