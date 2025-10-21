機場貨機墮海｜黑盒位置鎖定 爭取北跑道正午以「備用狀態」重開
撰文：石國威 吳美松
香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，機場北跑道需要封閉。香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰今日（21日）表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。
涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。
Air ACT周一表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。
香港國際機場自1998年啟用以來鮮有發生事故，其中最嚴重是1999年8月22日，颱風森姆襲港期間，中華航空航機於機場降落時失事，全機翻轉起火，造成3死208人受傷。今次是事隔26年後，再度發生嚴重航空事故。
