海關截兩男旅客　揭行李共藏$58萬私煙　兩人判囚6周及10個月

海關早前分別破獲兩宗走私香煙案，檢獲共值逾58萬元的私煙，並拘捕兩名抵港男子。兩人因管有和進口未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（21日）分別在粉嶺裁判法院和西九龍裁判法院被判處監禁6星期和10個月，其中一人另被罰款1,000元。



海關在落馬洲支線管制站，截查62歲男旅客，在其行李搜出市值約7,300元的未完稅香煙（海關提供）

海關人員10月11日在落馬洲支線管制站，截查一名62歲抵港男旅客，在其行李內檢獲1,781支未完稅香煙，估計市值約7,300元，應課稅值約5,900元。該名旅客隨即被捕。他今日就違反《應課稅品條例》，在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期。

另外，海關人員8月25日在香港國際機場截查一名37歲抵港男旅客，在他的個人行李內共檢獲約3.3支未完稅香煙及約14萬件另類吸煙產品，市值共約57.3萬元，應課稅值共約11.1萬元。他隨即被捕，今日在西九龍裁判法院就違反《應課稅品條例》及《進出口條例》，被判處監禁10個月和罰款1,000元。

海關在香港國際機場發生截查一名37歲的抵港男旅客，在他的個人行李內，檢獲市值共約57.3萬元的私煙及約另類吸煙產品。（海關提供）

海關表示歡迎對判刑，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁。監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。而根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法。兩者一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。