機場貨機墮海｜南天翔及南天鵬駛近貨機殘骸　正準備打撈

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。事隔四日，貨機殘骸仍在海面等候吊運。



受機管局委託的專業團隊日前已利用聲納裝置在海床掃瞄及測量，昨日（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」已靠近貨機殘骸做準備工作，至晚上「南天鵬」亦抵港加入打撈工作。今日（24日）早上9時許，「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已駛近貨機殘骸，船上的人員正準備打撈，岸邊有多名着穿反光衣的人員在戒備及視察。



打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

貨機殘骸仍在海面等候吊運。（翁鈺輝攝）

拖船「穗救拖18」已經靠近貨機殘骸。（翁鈺輝攝）

昨日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

中午時份「南天翔」靠近貨機，在機身右方了解情況。（蔡正邦攝）

機管局昨早（23日）發新聞稿稱，打撈工作由機管局統籌，廣州打撈局聯同珠江客運受委託，派出兩艘專業打撈船打撈及移離貨機。打撈船「南天翔」及「南天鵬」將陸續到達機場水域範圍，吊重能力分別達350及500噸。打撈船將帶同器材及專業團隊，包括潛水員、機械操作人員、船員、工程師等約80人。

北跑道於昨早8時起暫時關閉，打撈工作預計持續數天。

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

機管局周三（22日）曾指，失事飛機仍在跑道的鄰近海域，為配合移離工作，北跑道將暫時維持備用狀態。機管局正統籌將飛機移走，包括聯絡飛機擁有人、籌備所需工具包括大型吊臂和船隻等。

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

+ 1