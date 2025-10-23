屯門寵物美容店無開門惹虐貓疑雲　吳業坤發文關注　店方澄清始末

屯門青善街彩華花園地下一間寵物美容店，今日（23日）疑未有如常開門營業，有買了套票的顧客「摸門釘」，又發現店內遺有一隻數個月大幼貓，下午3時14分報警求助，警方通知愛護動物協會派員檢走涉事貓隻。現場消息指，當時店內糧水耗盡，但貓貓被帶走時狀態精神。警方事後聯絡上店方調查事件。



寵物美容店女負責人透過《香港01》澄清，店舖逢星期三放假，均會預備雙倍糧水；今日無如常開門只因有外務工作，「我真係好無語，之前已經同啲客解釋過。」藝人吳業坤一度在社交平台發文關注指「小貓好虐弱」，引發網民熱議，但其後他刪除相片並更新，指當時束手無策，不想一走了之才發文，「冇事當然最好。」亦有街坊一度發文指該店「4日無開舖」，其後同樣刪除帖文。



涉事小貓被放入籠內，由愛協人員帶走。（王譯揚攝）

寵物店女負責人接受《香港01》訪問時指，接獲警方通知後，職員趕回了解。她澄清，店舖一直逢星期三放假，且均會預備雙倍糧水予貓貓，「就算係平時，姐姐（職員）幾夜都會返去餵！」至於今日未有如常營業，只因臨時有外務工作，並非倒閉、多日沒有開門甚至虐畜，「剛剛星期一、二都做到夜晚9點幾10點，又點會係執笠？」

負責人續指，店內只有一隻啡黃色幼貓，是早前颱風檢回來飼養，當時牠十分虛弱，經調理後已逐漸好轉，「隻貓係颱風時執返嚟囉，點會唔要佢！」她重申，店舖一直如常營業，呼籲街坊切勿透過店舖門罅胡亂餵飼，以免影響貓貓健康，「我真係好無語，之前已經同啲客解釋過。」負責人亦希望，其他人不要在未弄清楚的情況下在網上發文，「唔知嘅人咪會咁講囉！」

毗鄰店舖一名男子亦表示，涉事寵物美容店已開業數年，一星期只休息一天，「日日都喺度，休一日息咋嘛！」他又指，今日有兩名買了套票的女子，預約下午2時許到場光顧，但抵埗後卻發現未有營業，聯絡負責人無果，最終報警處理，「可能嗰個店主有事唔開、唔返，佢（報案人）又可能Book咗兩點，溝通唔到又搵唔到人。」

藝人吳業坤一度在facebook發文呼籲市民提供消息，其後更新，並將相片刪除。

藝人吳業坤早前於facebook發文附相關注事件，他在文中表示，下午約3時經過上址寵物店時，已有街坊及警員圍住，「聽街坊講已有一段時間冇開門，內有一隻小貓被留下，還有呼吸但感覺好虛弱」。文中又指，據悉無法聯絡到相關人士，呼籲市民提供消息。

一個多小時後，吳業坤更新該帖文作總結，「當時無法聯絡有關人士‥‥‥加上其他人說法，當時束手無策，又不想一走了之，只有好出post問下有冇人可以聯絡到。」他亦在留言指，「都係嗰句，冇事當然最好。」

另外，有自稱為報警者的網民，亦曾在facebook發文，聲稱「貓b冇水冇糧冇精神‥‥‥有街坊話4日冇開舖，用紙送的糧由門罅傳入去餵，舖入邊大部份貨已清空‥‥‥」亦有街坊留言，指看到小貓情況後，昨晚有從「門罅」將糧食及水餵飼給貓隻。

該帖文最底表示，「如真是有誤會，請提供證據，我會刪除」。未幾，該帖文亦已被刪除。