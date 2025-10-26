佐敦南亞男遭群煞追斬受傷　1兇徒同傷被捕　同黨棄人上車逃走

佐敦發生斬人案。今日（26日）凌晨零時許，警方接獲數人報案指，多人在炮台街近寧波街打鬥，警員接報到場調查。據了解，警員在現場發現兩名南亞裔男子，他們同告受傷，清醒送往伊利沙伯醫院接受治理，其中一人身上有刀傷，傷勢主要在手部和雙腳，另一人頭手和背部受傷，相信有份施襲，涉嫌「傷人」罪名被捕，警方在場調查案件。



大批警員在場調查。（李家傑攝）

寶馬右邊遺下一隻鞋子，後方馬路亦有一灘血跡。（李家傑攝）

寶馬右邊車身受到輕微損毀，地面遺下一個倒後鏡，由於寶馬和平治的倒後鏡均完好無缺，不排除屬於接應兇徒離開現場的私家車，寶馬右邊遺下一隻鞋子。（李家傑攝）

消息稱，該名身上有刀傷的男子行經炮台街往寧波街方向時，一輛私家車突然駛至，5名兇徒持利刀和鐵通下車，隨即向事主施襲追斬，事主負傷逃到炮台街和寧波街交界、即是平治和寶馬一前一後停泊位置，懷疑事主作出反抗，其中一名兇徒懷疑捱打受傷，未能及時逃走，其餘兇徒上車逃離現場，接應車輛懷疑撞向該輛寶馬；案發期間，連平治同遭波及。

平治擋風玻璃碎裂。（李家傑攝）

平治車頭車牌同告染血。（李家傑攝）

就現場所見，大批警員在場調查，平治和寶馬仍然前後泊在上址，寶馬右邊車身受到輕微損毀，地面遺下一個倒後鏡，由於寶馬和平治的倒後鏡均完好無缺，不排除屬於接應兇徒離開現場的私家車，寶馬右邊遺下一隻鞋子，後方馬路亦有一灘血跡。

平治擋風玻璃碎裂，車頭車牌同告染血，警方經調查後，初步相信寶馬和平治和案件無關，泊在上址卻遭受無妄之災。

白色私家車旁邊則有一把開山刀。（李家傑攝）

寶馬和平治後方對面馬路有一支大約一米長鐵通。（李家傑攝）

現場遺下帽子。（李家傑攝）

另外，寶馬和平治後方大約兩個車身位的對面馬路有一支大約一米長鐵通，不排除是施襲第一現場，事主繼而逃到炮台街和寧波街交界、即是平治和寶馬前後停泊位置，轉彎後的馬路泊有一輛白色私家車，旁邊則有一把開山刀，現場亦遺下帽子，警方相信和是次案件有關。