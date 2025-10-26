機場貨機墮海｜打撈船下鋼索擬吊起機身 半潛船「重任1500」協助
撰文：凌逸德
香港國際機場上周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。
廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」及拖船「穗救拖18」繼續打撈工作，今早（26日）用作承載超大物件的廣州半潛船「重任1500」，亦抵達北跑道對開水域。打撈船下鋼索從四邊固定貨機機身，下午1時半開始逐步吊起，可見左邊機翼離開水面。日前懷疑巡邏車、貨機引擎、起落架和機尾先後被打撈，俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析。
打撈船周五（24日）日間先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架，並在晚上10時41分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱黑盒的飛行記錄儀的工作。
運輸及物流局指，目前，俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析。打撈工作仍正進行中。民航意外調查機構將仔細檢視相關部件，並預計於一個月內發表初步報告。
