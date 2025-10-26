機場貨機墮海｜打撈船下鋼索擬吊起機身　半潛船「重任1500」協助

香港國際機場上周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。



廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」及拖船「穗救拖18」繼續打撈工作，今早（26日）用作承載超大物件的廣州半潛船「重任1500」，亦抵達北跑道對開水域。打撈船下鋼索從四邊固定貨機機身，下午1時半開始逐步吊起，可見左邊機翼離開水面。日前懷疑巡邏車、貨機引擎、起落架和機尾先後被打撈，俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析。



廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」及拖船「穗救拖18」繼續打撈工作，今日（26日）上午11時許，打撈船下鋼索固定貨機兩邊機身，相信正安排吊起。日前引擎、起落架，以及放置俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀的機尾，已被打撈。（蔡正邦攝）

打撈船在貨機機尾位置水域，吊起一架車，有可能是被撞落海的巡邏車。（黃偉民攝）

一架貨機10月20日在香港國際機場北跑道降落後衝出跑道，撞到一輛巡邏車，連機帶車墮海造成兩人死亡。10月25日下午，打撈船繼續打撈貨機殘骸。（梁偉權攝）

打撈團隊吊起失事貨機機尾，並放在躉船。（機管局提供）

打撈船周五（24日）日間先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架，並在晚上10時41分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱黑盒的飛行記錄儀的工作。

運輸及物流局指，目前，俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析。打撈工作仍正進行中。民航意外調查機構將仔細檢視相關部件，並預計於一個月內發表初步報告。

打撈船將機尾位置（紅圈示）吊上另一艘躉船。（李家傑攝）

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船吊起引擎。（翁鈺輝攝）

香港國際機場貨機墮海事故。10月24日下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。（翁鈺輝攝）

打撈船「南天翔」及「南天鵬」，一左一右停在貨機殘骸旁邊。（翁鈺輝攝）

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。（羅敏妍攝）

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）