機場貨機墮海｜機尾、前半部機身及機頭　先後運走

香港國際機場上周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。當局上周五（24日）先吊起一個引擎及起落架，當晚再吊起機尾及尋回黑盒；昨日（26日）再吊起前半部機身及機頭。



事隔一星期，機管局今日（27日）會繼續打撈飛機其餘部份，預計晚上完成所有打撈工作。上午10時許，打撈船「南天鵬」將機尾運走；至於昨日打撈的前半部機身及機頭則放置在半潛船「重任1500」，亦在11時50分左右運走，前往大嶼山欣澳方向。



貨機墮海事故事隔一星期，機管局今日（27日）會繼續打撈飛機其餘部份，預計晚上完成所有打撈工作，前半部機身及機頭放置在半潛船「重任1500」運向欣澳方向。（蔡正邦攝）

打撈船「南天鵬」將機尾運走。（蔡正邦攝）

失事貨機的主體機身，包括前半部機身及機頭，10月26日被吊起。（機管局圖片）

打撈船在貨機機尾位置水域，吊起一架車，有可能是被撞落海的巡邏車。（黃偉民攝）

廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」、拖船「穗救拖18」日前來港協助打撈。周五（24日）日間，先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架；當晚10時41分，吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理。

兩個俗稱黑盒的「飛行數據記錄儀」、「駕駛艙通話記錄儀」當晚被尋回，運輸及物流局表示，已送往實驗室進行初步分析。民航意外調查機構將仔細檢視相關部件，並預計於一個月內發表初步報告。

打撈團隊吊起失事貨機機尾，並放在躉船。（機管局提供）

今日（26日）打撈工作繼續，用作承載超大物件的廣州半潛船「重任1500」，早上抵達北跑道對開水域。打撈船下鋼索，從四邊固定貨機前半部機身；下午1時半開始逐步吊起，左邊機翼先離開水面。下午約4時開始，前半部機身連機頭終被吊起；4時半左右，完全離開水面；下午近5時開始慢慢被移上「重任1500」，直至晚上仍然在場處理。

機管局昨發出新聞稿，表示打撈團隊已於昨晚7時37分，完成吊起失事貨機主體機身，並放在躉船上。團隊今日（27日）會繼續打撈飛機其餘部份，預計晚上將會完成所有打撈工作。失事貨機機身及其他部份，將會移到存放點，並交由民航意外調查機構處理。局方續指，由10月24日展開打撈工作以來，香港國際機場航班運作維持正常。

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）