九龍城酒店房男子倒臥血泊　送院不治　重案組拘2男女涉販毒

九龍城發生血案。周四（30日）晚上9時左右，警方接獲一名女子報案，指其前往九龍城沙埔道一間酒店探望男性友人時，卻發現該名友人倒臥在酒店房內，身旁有血跡。救護員趕至為事主急救，再送往廣華醫院，惟終證實死亡。



九龍城警區重案組人員跟進調查，翻查閉路電視後，發現32歲姓譚報案女子與兩名男子曾從酒店房把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。人員在酒店房內發現一些懷疑含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈和兩包共重約1.9克的懷疑氯胺酮，毒品總市值共約1萬元。警方於是拘捕32歲姓譚報案女子及一名32歲男子，涉嫌「販運危險藥物」，現正被扣留調查。



警方介入調查事件，正了解案件有無可疑，暫列作「送院時死亡」跟進。現場所見，多輛警車停泊在酒店外，亦有大批警員及便裝探員到酒店內調查。警方表示，男事主姓黃，52歲，為上址酒店住客。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

消息指，報案女子與死者是朋友關係，前日租用酒店房予死者居住。女子周四晚上約9時到酒店探望時，揭發死者倒臥床上無反應，身邊有血跡，遂報警求助。

大批警員到酒店調查。(李家傑攝)

消息稱，警員在房間內尋獲一些已經用完、懷疑「太空油」（依托咪酯）的煙彈殼。至於血蹤跡，經檢查後得知事主身上並無傷口，為口鼻噴血，不排除有人過量吸食藥物所致，但仍要待法醫剖屍確定死因。

此外，一輛私家車停在酒店對面馬路，據知為報案女子租用。便衣警員正調查車內有否違禁品，緝毒犬亦奉召到場協助，初步得悉未有尋獲毒品等違禁品。據知較早時，報案女子曾帶同一名年約3、4歲的女童到場。其後報案女子及女童被帶上警車載走，之後該女子乘警車折返現場，協助搜車。

死者女性友人座駕停在酒店對面馬路，便衣警員在場調查。(李家傑攝)

大批探員在場搜車。(李家傑攝)

大批便衣警員到酒店調查。(李家傑攝)