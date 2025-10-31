麒麟村三級火｜發現1具狗屍　火場有大量音響及汽車　溫度達500度

新田麒麟村一個貨倉今午（31日）發生三級火，濃煙席捲半空，火場面積約100米乘50米，據悉波及相鄰的村屋。消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，火勢至傍晚5時04分受包圍。火警中，暫未接獲受傷報告。



消防聯同警方於晚上7時半，交代火警詳情。消防表示，現場有大量音響器材及汽車，因此火勢迅速蔓延，火場溫度高達500度，有部份天花倒塌。消防出動無人機高空視察，派出滅火機械人深入火場滅火。



消防動員逾200人救援，由於遠離街喉，人員要在800米外街井鋪喉，火勢在下午6時受到控制。人員在現場發現一隻狗的屍體。



消防出動無人機及滅火機械人協助。

消防處分區副指揮官（新界北）黃震安表示，消防處在今午1時18分接報，上水麒麟村附近一貨倉起火，人員於接報後9分鐘到場，發現倉庫放有大量音響器材，並有車場。火場面積約50米乘50米，由於火警燒着大量音響器材及汽車，火勢蔓延迅速，火場溫度更高達攝氏500度以上。

由於火場遠離街井，故消防要在800米外的街井鋪喉，以取得足夠水源滅火。鑑於火勢猛烈，消防於下午2時03分約火升為三級，以調派額外資源到場滅火。火警期間，消防動用3條喉及3隊煙帽隊射水滅火降溫。人員發現起火倉庫部分天花倒塌，並有進一步倒塌危機，故派出滅火機械人深入火場協助滅火；並無人機在火場上空協助監察火勢變化及滅火成效。

無人機拍攝的影像顯示，火場放出大量濃煙，故在下午發出公告，提醒附近市民盡量留在室內及關閉門窗、保持鎮定。

整個滅火行動中，消防處派出54輛消防車及5輛救護車，動用共223名消防及救護人員救援。火勢於下午5時04分被包圍，並在下午6時受控；滅火工作仍在進行，消防會在完成後展開火警調查。火警中未有受傷報告，惟消防員在火場內發現一具狗屍。

現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材，包括音響和佈景板等。消防於今午（31日）約1時18分接報指貨倉起火冒煙，人員趕至後起初動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。惟火勢猛烈，消防至下午2時03分將火升為三級。

有村民透露，麒麟村受火警影響停電，其手機等設備未能充電，非常狼狽，有茶餐廳亦因停電而「開唔到工」。村民又指，村內大部分居民都有養寵物，十分擔心牠們安危。有居民更因憂心家園受波及，激動痛哭，要由旁人擁抱安慰。

