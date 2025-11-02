有片｜青山公路單車男揚手切線　遭私家車撞倒　網民：老馮讓你？

青山公路昨日（1日）發生涉及單車的交通意外，事發影片在網上流傳。影片可見單車隊沿荃灣青山公路青龍頭段行駛，期間一名白衣單車手揚手示意，欲從左線切向右線，後方私家車疑收制不及，撞到單車車尾，單車人倒地，據報一名年約20歲的男子右肩及腳受傷。



事件惹起網民熱議，有人質疑突然切線行為，指「打手勢同cut（切）線同步進行仲要咁快速度，其他人望都唔望就跟住cut（切）線，架私家車都唔夠距離煞車」，亦有人認為私家車安全意識不足。



青山公路單車男揚手切線，遭私家車撞尾。（110andyli／Threads）

據網上片段，事發時一群逾十人的單車騎手在荃灣青山公路青龍頭段的左線以約每小時40公里的時速行駛，期間在前頭的單車手伸出右手「揚手」示意欲切向右線，之後立即移動，單車群亦跟上，惟後向左線的一輛黑色私家車疑收制不及，駛向正在切線的車群，有單車漢怒喊「黐X線」、「X街」，最終私家車撞向其中一輛單車車尾，一名白衣的單車人倒地受傷。其他單車騎手在意外後呼籲「大家停一停先」，片段到此完結。

網民對意外各有說法，有人認為領頭的單車未有留意後車情況，指事發時私家車已貼近右壆駕駛想迥避，但亦有人認為私家車有超速之嫌，有人反指無後車車cam片段，不清楚事發距離不應下定論。有網民指單車亦有違例，跟據運輸署守則，單車駕駛者除超車或於單車徑，必須單排行車。

警方昨（1日）晨8時59分接獲報案，指上址發生交通意外，有單車切線時，後車懷疑收制不及，事件中一名20多歲的男子右肩及腳受傷。

