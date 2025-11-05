JPEX案｜警落案檢控16人　據悉包括林作、陳怡　下午4時交代詳情

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，消息指當中包括林作、陳怡。截至2025年2月底，警方接獲2,636人報警，逾半表示不追究或未能聯絡，共有80人被捕。警方商業罪案調查科今日（5日）下午4時將舉行記者會，簡介一個打擊虛擬貨幣騙案的檢控行動。商業罪案調查科總警司黃震宇及高級警司孔慶勳將會出席。《香港01》屆時會現場直播。



《香港01》致電林作及其經理人欲查詢，二人均關機，未能聯絡。

保安局於今年4月10日指，截至今年2月28日，警方就JPEX案共接獲2,636人報案，涉款16.16億元，其中1,311人已錄口供，666人不追究，659人未能聯絡。

警方共拘捕80人，凍結資產2.28億元，包括物業、名貴汽車、銀行戶口、現金等，案件仍繼續調查，包括正就不同涉案人涉及的證據向律政司徵詢法律意見。

2023年9月陳怡被捕

2023年證監會點名警告「JPEX」有六大疑點。（資料圖片）

2023年證監會點名警告「JPEX」有六大疑點

2023年9月13日證監會點名警告加密貨幣平台「JPEX」有六大疑點，包括它聲稱持牌，正在向證監會申請牌照，但事實是從無遞交申請；JPEX部份產品宣稱極高回報，又靠網路紅人KOL，以及場外找換店（OTC）宣傳配合虛假宣傳。其後警方展開一連串拘捕行動，當中包括經營找換店的KOL林作、陳怡、「幣少」助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子、KOL「湘湘」等。

JPEX從2021年開始，在香港街頭大賣廣告，但其實負面新聞不斷。從一開始宣傳是「來自日本」，但在日本從來無這間公司註冊。名字與日本交易所集團簡寫「JPX」相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒認。JPEX又聲稱與VISA合作出扣賬卡，VISA要發聲明否認。