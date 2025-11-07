土瓜灣3海關捱斬｜海關深夜檢走迷你倉大批毒品　38歲疑犯仍在逃

土瓜灣發生駭人聽聞公職人員遇襲案。周四（6日）下午5時左右，3名海關人員在定安大廈緝毒時，遇襲捱斬，有人手部重創，有人腳部浴血，其中兩人要留院；惟疑兇仍然在逃。據了解，疑犯將其座駕停泊在案發現場附近另一屋苑停車場；而海關和警方亦在區內一個迷你倉，搜獲大批懷疑海洛英毒品。事發後，海關封鎖迷你倉調查，直至深夜11時半左右，海關人員檢走迷你倉內大批毒品，將其搬上海關車輛，再送到海關相關倉庫作為證物。



警方西九龍總區重案組第二隊人員，正追緝一名年約38歲、高約1.75至1.8米、犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋的男子歸案。



海關人員在迷你倉內檢走大批懷疑毒品及證物。(梁偉權攝)

據了解，受傷海關人員包括一名29歲督察、其左膝中刀，有4厘米長傷痕；一名42歲高級關員則右手有兩處中刀，各長10厘米；另一名36歲關員，右手、左膝及右腳均中刀，3處傷痕同長約10厘米。

從血案發生後的浴血照片可見，其中一名受傷關員倒臥地上，右前臂大量出血，地面遺有大灘血跡，多名救護員即場為其止血及包紮，急救用品亦「染紅」，場面觸目驚心。另一名受傷關員則坐地待援，他用急救用品按着左膝的傷口，面露痛苦之情，有他人拿着水樽從旁安撫。

其中一名受傷關員倒臥地上，右前臂大量出血，地面遺有大灘血跡，多名救護員即場為其止血及包紮。

另一名受傷關員則坐地待援，他用急救用品按着左膝的傷口，面露痛苦之情。

海關關長陳子達事後抵達伊利沙伯醫院探望3名同袍，包括一名督察、一名高級關員及一名關員，後者兩人「被刀劈傷」要留院，但情況穩定。

陳子達指，關員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」海關強烈譴責施暴者，會為受傷同事提供最好支持，並會全力配合警方，將施襲者繩之以法。保安安局長鄧炳強亦在facebook專頁發文譴責，指「收到消息後十分擔心‥‥‥祝願受傷同事早日康復。」

人員在大廈後樓梯檢獲懷疑涉案利刀。（梁偉權攝）