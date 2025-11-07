土瓜灣3海關捱斬｜據悉警方再拘1女涉誤導警務人員　至今3人被捕

海關昨午（6日）在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲，其中3名關員遭斬傷，疑兇反鎖自己在屋內後，攀窗逃去。警方今日（7日）凌晨，先在旺角及九龍城拘捕兩人，均涉嫌接送疑兇逃走。消息稱，警方今午2時許，再在黃大仙區拘捕一名66歲女子，涉嫌「誤導警務人員」。



斬人疑兇至今仍未落網，西九龍總區重案組第二隊仍在追緝一名年約38歲、高約1.75至1.8米、犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋的男子歸案。



▼定安大廈案發單位曝光▼

案發於昨日（6日）下午5時09分，一行7名海關人員，在土瓜灣道80M號定安大廈一單位進行緝毒行動期間遇襲，其中3名關員遭一名目標男子持菜刀斬傷，2人腳傷、一人手傷，均清醒被送往伊利沙伯醫院治理；疑兇反鎖自己在屋內，攀窗逃去。

受傷關員包括一名29歲督察、其左膝中刀，有4厘米長傷痕；一名42歲高級關員則右手有兩處中刀，各長10厘米；另一名36歲關員，右手、左膝及右腳均中刀，3處傷痕同長約10厘米。海關關長陳子達指，關員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，事發在電光火石之間，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」

▼11月6日傷者及現場情況▼

警方事後在案發單位檢獲毒品，亦起獲5支懷疑仿製槍械。海關亦在區內一個迷你倉，搜獲大批懷疑海洛英毒品。另外，據知疑犯將其座駕停泊在案發現場附近、另一個屋苑的停車場。直至今日（7日）凌晨時份，仍有便裝執法人員在停車場內把守。

今日凌晨近1時及3時，警方先後在旺角及九龍城拘捕兩人，涉嫌安排接送疑兇。其中《香港01》在亞皆老街先達廣場對開，見到警方截獲一輛白色七人車，帶走男司機。疑兇至今仍未落網，西九龍總區重案組第二隊正追緝一名年約38歲、高約1.75至1.8米、犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋的男子歸案。

▼海關搜區內迷你倉檢大量毒品▼

▼警旺角亞皆老街帶走七人車司機▼