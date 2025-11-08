長康邨13歲男學生遇襲送院　警1個月後拘3男童　介乎13歲至15歲

警方表示，10月7日上午接獲報案，指有學生在10月6日因態度問題在青衣長康邨康貴樓梯間與另一名學生發生爭執，期間該名13歲男學生被人襲擊，施襲者其後逃去，他手部及背部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。



青衣分區軍裝巡邏小隊、葵青警區警民關係組以及反三合會行動組人員經深入調查後，成功鎖定涉案男子，昨日（7日）採取行動，在青衣及觀塘拘捕3名本地男童，年齡介乎13歲至15歲，涉嫌 「襲擊致造成身體傷害 」。他們現正被扣留調查。案件交由葵青警區反三合會行動組繼續跟進，行動仍在進行中。



青衣長康邨發生襲擊案。（資料圖片）

根據香港法例第212章《侵害人身條例》第39條「襲擊致造成身體傷害 」罪，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可判處監禁3年。

警方指，為確保區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。