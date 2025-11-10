旺角圍毆少女｜警再拘一16歲女　早前被捕3少女遭起訴周二提堂

旺角早前爆出童黨圍毆欺凌案，一名17歲少女上月在金雞廣場殘廁內，遭另外多名少女扯髮掌摑、拳打腳踢、撼頭埋牆，瑟縮一角痛哭求饒。經《香港01》報道後，加上片段在網上流傳，受害少女通知家人及報警。警方上周六（8日）拘捕3名分別13、15及16歲少女。



警方表示，今日（10日）再在旺角拘捕另一名16歲少女，她涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，正被扣查。較早前被捕的3名少女，則已合共被暫控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於明日（11日）上午，在西九龍裁判法院提堂。案件至今4人被捕。



身穿黑白T恤及短牛仔褲的少女，被一名身穿露肩上衣、左肩至上臂有紋身的少女連番質問。（讀者提供影片截圖）

旺角警區署理總督察（刑事）黃穎珩昨日（9日）交代案情指，10月17日，旺角一大廈的傷殘人士廁所，有一群施襲者向一名受害人掌摑、拳打腳踢，並拍攝影片，該影片近日在網上流傳。受害人在母親陪同下，11月7日往旺角警署報案。

旺角警區重案組迅速鎖定疑犯身份，11月8日拘捕3名少女，年齡介乎13至16歲，報稱為學生或無業。調查顯示，被捕少女與受害人認識，雙方因瑣事爭執，因而發生施襲事件，過程中拍下影片，被放上社交媒體。警方仍在調查事件及追緝在逃人士。

黃穎珩強調，警方非常關注青少年及相關暴力事件，並採取零容忍的態度，打擊暴力罪案亦是警方首要行動之一，亦非常關注涉及青少年的罪行。

+ 1

據了解，被捕少女與受害人為朋友關係，今年8月左右認識，經常在案發商廈流連。當時廁所共有7名少女，全部未成年，有人有黑社會背景，主要由其中2至3名少女動手。據悉，雙方素有積怨，是次事件涉及金錢及感情問題；捱打少女事後更昏厥長達半小時始蘇醒，但當時無人報警。

《香港01》早前獲得的兩條影片可見，受害人在殘廁內，先後遭一名露肩女、黑衫女及金髮女接連毆打，包括多次扯頭髮、掌摑、打頭、踢頭、起膝撞及大力撼頭埋牆，少女被打至瑟縮在馬桶後面罅隙求饒。

片中露肩女曾提及，「知唔知錯，做咩啱啱係咁食煙彈呀？」黑衫女則怒問：「點解攬住我條仔呀！」金髮女則被慫恿下，照辦煮碗拳腳並用動粗，最後更大力將少女推向牆，少女失平衡頭撼牆壁，發出隆然巨響。

警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，旺角警區重案組接手調查後，11月8日在荃灣區拘捕一名16歲少女，亦在落馬洲拘捕一名15歲少女，同晚再在秀茂坪再拘捕一名13歲少女。11月10日，再多一名16歲少女在旺角被捕。

根據香港法例第212章《侵害人身條例》第39條「襲擊致造成身體傷害」罪，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可被判處監禁3年。