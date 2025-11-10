好市民獎巡迴展覽第三站觀塘apm舉辦　衣食住行為題添全運會元素

「好市民獎頒獎典禮2024」於今年2月嘉許80名好市民及7間好機構，為持續將「好市民精神」及攜手滅罪的信息傳遞至社會每個角落，警務處除每年初舉行「好市民頒獎典禮」外，隨後更在不同時段舉辦「好市民獎巡迴展覽」。



今年展覽的主題為「好市民‧好故事‧隨處現」，首兩站已分別於5月在旺角MOKO新世紀廣場及8月在沙田新城市廣場第一期順利舉行；第三站現於11月6日至12日在觀塘apm舉行。



「好市民獎巡迴展覽」第三站在觀塘apm舉行。

適逢第十五屆全國運動會（十五運會）已於11月9日隆重開幕，今次展覽的設計亦增添運動元素以融入十五運會的熱烈氣氛之中。現場參加者只要完成各項互動遊戲，便可以贏取「好市民獎」的精美紀念品。

另外，在不多於一個月後（即12月7日）便是第八屆立法會選舉。作為好市民當然要踴躍支持，所以展覽內亦同場加映「快問快答遊戲」及派發相關宣傳品，鼓勵市民履行公民責任 — 「好市民．齊投票．共創未來」。

展覽亦鼓勵市民履行公民責任。

今屆展覽現場以「衣、食、住、行」為題，設置了特色打卡區、攤位遊戲、「問答機」及「夾公仔機」等互動遊戲，展示好市民的故事隨處可見，就如衣、食、住、行一樣，是日常生活的一部分。無論是在街頭小巷的服裝店、繁忙的食肆、工作地點或住所、交通工具等，好市民的故事時刻都在上演。

「好市民獎巡迴展覽」第三站現正在觀塘apm大堂層舉行，展期至11月12日，每日開放時間為中午12時至晚上8時。展覽免費入場，無需登記，歡迎全港市民到場參與，認識好市民精神，贏取豐富紀念品！下年度「好市民頒獎典禮」將於2026年3月15日舉行。

香港警務處於1973年與撲滅罪行委員會合作，推出「好市民獎勵計劃」(Good Citizen Award)，旨在表揚協助警方防止及偵破罪案、逮捕罪犯及協助保護生命的市民，以及積極履行社會責任、致力協助警方推動防騙、防罪和滅罪工作的機構。由本年度開始，更得到香港中華總商會的全力支持，共同舉辦這個跨越了半個世紀的項目。