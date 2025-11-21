77歲認知障礙翁羅海星失蹤 最後現身秀茂坪一商場 當局陸空搜索
撰文：凌逸德
出版：更新：
77歲老翁羅海星，昨日（20日）上午在秀茂坪秀明道一商場最後露面後，便告失蹤，其家人同日向警方報案。據了解，羅翁患有認知障礙症，早前獲發由警方及社署等籌劃的「智蹤計劃」定位裝置，家人根據定位信號報案，救援人員發現信號最後出現在順利邨福德廟一帶，其後消失。截至今午（21日），人員仍在搜索其蹤；政府飛行服務隊亦派出直升機協助。
警方呼籲任何人如有羅海星的消息或曾見過他，請致電3661-0321，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
羅海星身高約1.68米，體重約60公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿米色長袖外套、深藍色牛仔褲、黑色鞋，戴眼鏡、黑色帽及攜有一個米色環保袋。
消息指，羅海星昨日（20日）與妻子在秀茂坪食早餐後，妻子前往上班，至傍晚6時許下班回家，發現羅翁失去蹤影，翻查家中閉路電視，發現丈夫沒有回家，遂報警求助。
由於羅翁患有認知障礙症一年，屬「高危人士」，故早前曾獲發一個由警方及社會福利署等籌劃的「智蹤計劃」定位裝置。其定位信號最後出現在順利邨福德廟一帶。警方、消防、救護等救援人員，接獲報案後趕至上址一帶搜索，惟定位信號其後消失。
救援人員今日（21日）凌晨曾在亦到附近山頭搜索，政府飛行服務隊亦派出直升機到秀茂坪一帶搜救。救援行動至今仍然繼續。
認知障礙翁離家失蹤 警「智蹤計劃」定位裝置尋人 惟訊號突消失大潭道貨車翻側撞冧燈柱冒煙 3人有驚無險 近紅山廣場一度全封阿布扎比抵港航班現「機艙老鼠」 52歲內地漢偷信用卡被捕灣仔摩理臣山游泳池六旬男泳客遇溺 送院搶救後不治