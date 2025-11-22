男子青馬大橋落的士爬欄　危坐橋邊8小時跳海　救援人員尋人

青馬大橋發生危坐事件。本周六（22日）晚上7時49分，警方接獲一名的士司機報案，指駛至青馬大橋時，車上乘客突然情緒激動在路中下車，其後爬出欄杆不見影蹤。救援人員接報到場，發現事主危坐橋邊斜坡位置，設法勸他返回安全位置。據了解，涉事的士男乘客身上有酒氣。



現場消息指，男事主疑有精神病紀錄，其兒子同有患病紀錄，而他因為兒子入院後不開心，於是危坐橋邊。男事主在橋邊不時情緒激動大叫，又拿起手提電話拍攝橋上救援人員，亦不時敲打斜坡鐵板；消防「飛將軍」一度出動，但無功而回，其後警方談判專家到場勸說事主。現場可見，事主一度正面趴在斜坡位置，大批警員、消防及救護員在場戒備，有消防員在橋上紮起繩索，準備營救工作。



去到本周日凌晨3時46分左右，事主跳海不知所終，救援人員在海面尋人，包括派出消防船，暫時沒有發現。



男子正面趴在斜坡位置，他不時情緒激動大叫、拿出手機打開電筒及拍攝橋上救援人員及拍打鐵板等。（王譯揚攝）

運輸署表示，因突發事件，青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向） 的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，青嶼幹線下層（往機場方向）現已開放，現時上址交通繁忙。

警方談判專家到場勸說事主。（王譯揚攝）

消防在橋邊紮起繩索戒備。（王譯揚攝）

消防船亦到場戒備。（王譯揚攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288