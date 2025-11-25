尖沙咀毒品快餐車遇查　衝上港鐵紅磡站外剷路　「學神」司機被捕

港鐵東鐵綫紅磡站對開出現「毒品快餐車」。昨日（24日）晚上11時許，西九龍總區交通部執行及管制組巡經尖沙咀山林道及彌敦道交界時，發現一輛停泊上址的私家車形跡可疑，於是上前截查，私家車卻高速狂飆，一度失去蹤影。



據了解，警員在附近兜截，在柯士甸道一帶發現該輛私家車，對方見狀駛入暢運道往港鐵東鐵綫紅磡站方向上橋，試圖避開追捕，但私家車駛入安運道時，懷疑失控「自炒」掃毀約5米長鐵欄，繼而剷上行人路，猛撼車站外牆。由遇到截查至失控撞牆期間，涉事私家車曾沒有按照交通燈指示停下。



警員下車調查，發現車內藏有15克懷疑可卡因和25粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈，總市值約2.3萬元，以涉嫌「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「駕駛時沒有掛上『學』字牌」等6項罪名拘捕19歲男司機。被捕男子沒有反抗，通過酒精呼氣測試和毒品測試，黑布蒙頭，在場接受調查，警犬奉召到場搜車。



男司機沒有反抗，通過酒精呼氣測試和毒品測試，黑布蒙頭，在場接受調查。（李家傑攝）

私家車掃毀鐵欄，繼而剷上行人路，猛撼車站外牆。（李家傑攝）

+ 1

警方表示，昨晚（24日）11時08分，西九龍總區交通部執行及管制組人員在尖沙咀山林道及彌敦道交界進行反酒後駕駛巡邏期間，發現停泊在上址的私家車形跡可疑，遂上前截查，19歲王姓男司機沒有理會指示，立即駕車往紅磡方向逃去，其間沒有按交通燈指示停下。當私家車駛到紅磡暢運道及安運道交界時，懷疑失控撞向一個約5米長的欄杆，警員其後將制服王男。

警員在車內檢獲毒品。（李家傑攝）

警員在車上檢獲25粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，以及約15克懷疑可卡因，毒品總市值約2.3萬元。

經初步調查，王男涉嫌「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有合資格駕駛教師陪同」及「駕駛時沒有掛上『學』字牌」被捕，他現正被扣留調查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。案件中，無人受傷。