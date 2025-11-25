葵廣鳩戟受查｜涉店舖社交平台發煽動貼文、協助罪犯　2男女被捕

有網民在社交平台發帖，指葵涌廣場內2樓的一間梳乎厘班戟店「鳩戟」（HK9cake），昨日（24日）中午遭國安處探員及軍裝警員圍封調查，據知警方就煽動案作出拘捕行動。警方表示，案件合共1男1女被捕，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」、「協助罪犯」及「管有危險藥物」，有人被指透過店舖的社交媒體平台發佈具煽動意圖的貼文。



翻查涉案店舖的facebook及instagram等社交媒體，該店為2019年後開業的「黃店」，不時會邀請涉反修例事件而入獄人士，在出獄後到店內做「一日店長」。月前，「鳩戟」facebook曾發布一段反修例事件衝突現場的影片，片中拍得一名本土派男子背部，「鳩戟」於帖文中問「有冇人仲記得？」



鳩戟昨日被警方圍封調查。（Facebook荃灣葵青友圖片）

警方稱，警務處國家安全處昨日（24日）於葵涌區採取執法行動，拘捕一名32歲本地男子和一名27歲本地女子，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。兩名被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，該名男子涉嫌於2020年10月至2025年10月期間，多次透過其店舖的社交媒體平台，發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所，檢獲小量懷疑大麻。此外，警方根據法庭手令，搜查其位於葵涌區的店鋪，並檢獲現金及相關單據。

有便衣及軍裝警員在「鳩戟」調查。（網上圖片）

由圖片可見，警方用索帶圍封店舖，有軍裝警員看守；亦有便衣警手持攝錄機拍攝行動過程。

今日（25日）中午時份涉事店舖未有開門，亦未見職員回舖準備。現場消息指昨日下午5時半左右，數名便裝及軍裝警員到場。《香港01》正向警方查詢詳情。