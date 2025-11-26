宏福苑四級火．交通消息｜多條巴士線改道　廣福邨一帶巴士站停用

大埔發生大火。今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，之後再升為四級，消防正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。運輸署宣布，因火警，大埔多條路段封閉，九巴及新巴多條巴士線改道。宏福苑四級火，最新交通消息，持續更新。



宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

【17：05】九巴以下路線改道

-第72,72A,73A,74A,73X及75X號線(往九龍/荃灣方向)

-第71K號線(往來回方向)

【16：55】運輸署宣布以上路段封閉

-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段(往來回方向)的全線封閉

-吐露港公路(往來回方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線封閉

-廣宏街(往來回方向)的全線封閉

【16：40】因應大埔發生火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街全線封閉，及吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路行車線封閉。城巴宣布，部分途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，包括79(來回方向)、B8(來回方向)、307(來回方向)及307P號線，上述路線於廣福邨一帶的巴士站將臨時停用。

乘客敬請預留充足交通時間，並透過城巴手機應用程式及網頁查詢路線編號，以獲取最新的服務資訊。

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（讀者提供）

