宏福苑五級火｜入夜後火續燒　橙色烈焰直竄天際　至少4廈陷火海

大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇，火警半小時後由三級升至四級，消防動用最少兩條喉及兩隊煙帽隊持續灌救。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。火警造成多人死傷，一名消防員殉職；多名傷者陸續送院救治。



直至傍晚6時22分，火警升為五級，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。現場最新照片可見，火警仍未救熄，宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈陷入火海。橙色烈焰沿外牆棚架攀升，直竄天際。建築內外均火光熊熊，景象駭人。大批消防車、救護車及警車到場增援。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

大埔宏福苑五級 ，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

大埔今午發生五級火警。下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，至6時22分升為五級，據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。

網上圖片及影片可見，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。